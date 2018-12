Basketball Showdown in den Schlusssekunden: Ulm siegt in Vechta

Showdown in den Schlusssekunden: Ulm siegt in Vechta

Ulm / Tobias Knaack

Die Ulmer Basketballer haben am Freitagabend in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg in Vechta gefeiert.

Ratiopharm Ulm hat in der Basketball-Bundesliga den vierten Sieg in Folge gefeiert. Am Freitagabend siegte das Team von Trainer Thorsten Leibenath bei Überraschungsmannschaft Vechta knapp mit 81:80. Der Sieg kam vor allem dank eines starken vierten Viertels zustande – und dem Glück, dass Vechtas Thomas Joseph Bray drei Sekunden vor Schluss einen Dreier liegen ließ. Die Ulmer hatten nach drei Abschnitten noch 61:65 hintengelegen, ein starker Sieben-Punkte-Zwischensprint Mitte des letzten Viertels brachte die Ulmer erstmals wieder in Führung (76:75). Eine Führung, die sie sich nur noch einmal kurz abjagen ließen und am Ende den knappen Vorsprung ins Ziel retteten.

Schwaches drittes Viertel

Zur Pause hatten die Ulmer mit vier Punkten geführt, da sie beide Viertel für sich entscheiden konnten (24:21; 19:18). Doch Vechta schlug nach der Pause zurück und holte sich den dritten Abschnitt deutlich: 26:18. So kam es am Ende zum Showdown in den Schlussekunden – mit dem glücklicheren Ende für die Ulmer. Nach dem vierten Sieg in Folge steht das Team zumindest vorübergehend auf Rang acht – dem letzten Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

Beste Ulmer Werfer vor gut 3100 Zuschauern in Vechta waren Javonte Green mit 30, Per Günther mit 13 und Ryan Thompson mit neun Zählern.

