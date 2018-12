Pro B Schwierige Premiere für Elchingens Trainer Kurtovic

Elchingen / swp

Die Premiere von Boris Kurtovic als Chef-Trainer der Baskets Elchingen hat es in sich. Morgen ist sein Team beim Zweiten Schwenningen zu Gast (20 Uhr). Die Panthers haben noch eine Rechnung offen, da sie das Hinspiel mit 65:73 verloren. Eine von bislang vier Niederlagen der Schwenninger, die nur zwei Siege besser als Elchingen dastehen. Wie eng es vor dem letzten Basketball-Spieltag der Pro B zugeht, zeigt sich daran, dass die Elche zugleich nur einen Sieg von einem Nicht-Playoff-Platz entfernt sind.

Dieser Umstand, sowie die Tatsache, dass vier der zurückliegenden Partien verloren gingen, führten unter der Woche zum Rücktritt von Trainer Pere Vucica. Nun soll der bisherige Co-Trainer Kurtovic den Meister der letzten Saison auf Kurs bringen. Dabei kann er auf Marko Krstanovic setzen, der seit dem vierten Spieltag wegen einer Erkrankung samt anschließendem Aufbauprogramm nicht mehr einsatzfähig war. „Ich hoffe, dass ich für das Spiel am Samstag wieder voll einsatzfähig bin und meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir mit einem Sieg das Jahr 2018 erfolgreich beenden“, sagte Krstanovic.

Coach Kurtovic ist froh, dass er in diesem schweren Auswärtsspiel – Schwenningen hat zuhause bislang in dieser Saison noch keine der sechs Partien verloren – auf den 21-Jährigen zählen kann: „Es freut mich, dass Marko wieder spielen kann und ich hoffe, dass er nach acht Spielen Pause am Samstag zum Einsatz kommt und wichtige Impulse setzt, die der Mannschaft helfen, das wichtige Spiel gegen Schwenningen zu gewinnen.“

Damit das gelingt, sollten die Elchinger vor allem Rasheed Lee Moore, der im Schnitt 21,5 Punkte erzielt und sich 6,9 Rebounds krallt, und Bill Borekambi in den Griff bekommen. Das Duo erzielte zuletzt beim 73:65-Sieg gegen die Dragons Rhöndorf 50 Punkte für die Panthers.