Saison-Höhepunkte

SWP

Tübingen - Ulm 77:92

Nach dem Spiel beim Nachbarn ist meistens Ulmer Party angesagt. Das ist auch nach dem ersten Schwaben-Derby für Trainer Thorsten Leibenath so. 500 Ulmer Fans feiern ihr Team, das die Partie erst in den letzten Minuten einigermaßen souverän gestaltet. "Ich muss unseren Fans ein Kompliment machen. Sie haben dieses Derby zu einem ganz besonderen Abend gemacht", strahlt Leibenath nach seiner Schwaben-Premiere.

Ludwigsburg - Ulm 76:77

Dem ersten Derby folgt schnell das zweite. Aber Thorsten Leibenath strahlt nicht mehr ganz so. Zwar ist es der erste Sieg nach zuvor 14 Jahren ohne Erfolg in Ludwigsburg. Allerdings verspielt Ulm eine 14-Punkte-Führung (35. Minute) fast noch. Aber Rocky Trice und Dane Watts behalten am Ende die Nerven - und Ulm die Punkte. Und: Es war ein Derby-Sieg.

Ulm - Hagen 86:72

Wie es sich gehört, verabschieden sich die Ulmer mit einem Sieg aus der "Kuhberghölle". Marcel Heberlein erzielt den letzten Punkt in der Halle, die Ulm als Tabellenführer verlässt.

Ulm - Oldenburg 101:83

Wie es sich gehört, beginnen die Ulmer die Ära in der neuen Arena mit einem Sieg - und mit was für einem. John Bryant erzielt die ersten Punkte in der neuen Spielstätte. Am Ende wird sogar die 100-Marke geknackt.

Ulm - München 76:75

Da jubelt Per Günthers königsblaue Seele. Keaton Nankivil wirft mit der Schlusssirene von deutlich hinter der Dreierlinie. Als der Ball durch den Korb fällt, kennt der Jubel in der Arena und auf dem Parkett keine Grenzen. Schalke-Fan Günther freut sich besonders über den Erfolg gegen die Bayern.

All-Star-Game 84:89

Die drei Ulmer Akteure Per Günther, John Bryant und Isaiah Swann haben sichtlich ihren Spaß beim All-Star-Game. Bryant ist mit 23 Punkten erfolgreichster Werfer und wird als bester Spieler (MVP) der Partie ausgezeichnet. Am Ende besiegt das Team International mit Swann und Bryant das Team National mit Günther mit 89:84. Im Dreierwettbewerb tritt Keaton Nankivil an.

München - Ulm 87:83

Zwar gelingt den Bayern die Revanche für die Niederlage in letzter Sekunde vom Januar, die Szene des Spiels gehört jedoch einem Ulmer. Isaiah Swann beweist seine Fliegerqualitäten, als er an der Dreierlinie Demond Greene ins Leere laufen lässt und an der Grundlinie Richtung Korb zieht. Respektlos stopft Swann (1,88 Meter) den Ball anschließend über den 20 Zentimeter größeren Jared Homan in den Korb.

Ulm - Bamberg 96:99 n. V.

Für viele gilt es als das beste Basketballspiel der vergangenen Jahre in Deutschland. Ulm bietet im Pokal-Halbfinale den Bamberger ordentlich Paroli. Trotzdem führt der Titelverteidiger kurz vor dem Ende. Isaiah Swann trifft per Buzzerbeater zur Verlängerung. Da hat Bamberg allerdings den längeren Atem und legt den Grundstein zum dritten Pokalerfolg in Serie.

Ulm - Braunschweig 101:79

Es ist das erste Play-off-Spiel einer Ulmer Mannschaft seit 2009. Vor der Partie fragen sich alle, wie das unerfahrene Team sich gegen die play-off-erfahrenen Phantoms schlagen wird. Die Antwort ist beeindruckend. Beim 101:79 ist Braunschweig chancenlos.

Braunschweig - Ulm 94:96

Im zweiten Spiel der Viertelfinalserie zeigt Braunschweig ein anderes Gesicht. Die Partie ist bis zum letzten Angriff spannend. Ulm führt mit einem Punkt, Phantoms-Spieler LaMarr Greer kann 1,3 Sekunden vor dem Ende den Siegtreffer erzielen. Doch Per Günther zieht das Offensiv-Foul, darf an die Freiwurflinie und macht den Auswärtssieg perfekt.

Bamberg - Ulm 97:95

Es hat nicht sollen sein. Im dritten Finalspiel liefern die Ulmer Bamberg einen tollen Kampf. Am Ende ziehen sie aber trotz 36 Punkten des überragenden Isaiah Swann den Kürzeren und verlieren die Serie mit 0:3.