Basketball Saison-Aus für James, Günther grollt

Schwerer Schlag für die Ulmer Bundesliga-Basketballer vor den letzten 14 Partien der Hauptrunde: Ra’Shad James (Schulter) und Per Günther (Knie) sind verletzt. Während für den Amerikaner die Saison vermutlich gelaufen ist, besteht beim Spielmacher wenigstens noch die Hoffnung, dass er früher wieder fit wird. „Die Ärzte sagen mir keine Prognose, also werde ich auch keine abgeben“, erklärte Thorsten Leibenath, der Ulmer Coach.

James hatte sich nach seinem 21-Punkte-Auftritt in Würzburg im Training die Schulter ausgekugelt, was einen operativen Eingriff zwingend erforderlich macht. „Es war kein harter Kontakt“, beschrieb Leibenath die Szene. Schnell stellte sich heraus, dass es doch etwas Schlimmeres ist. James, dessen Vertrag bis Ende der Saison läuft, war erst Ende Januar dieses Jahres von Bonn nach Ulm gewechselt und hatte sich in den bisherigen fünf Partien kontinuierlich gesteigert.

Per Günthers Knieprobleme kamen nicht über Nacht, sondern kündigten sich an. Die Ulmer Verantwortlichen hatten noch gehofft, dass durch die zurückliegende kurze Pause (letztes Spiel Mitte Februar) die Kniebeschwerden nachlassen würden. Dem war jedoch nicht so. Deshalb nun diese Entscheidung. Beim 31-Jährigen soll es sich, das teilte Ratiopharm Ulm mit, um eine reine Vorsorgemaßnahme handeln. Nach der Arthroskopie wird er schnell wieder auf dem Court erwartet. Der Routineeingriff von Günther wurde bereits gestern im RKU durchgeführt. Morgen hat James seinen OP-Termin in der Klinik am Eselsberg.

Die Ulmer Basketballer, derzeit auf Tabellenplatz sechs, bereiten sich nach der Länderspielpause schon längst wieder auf das nächste Auswärtsspiel am kommenden Samstag um 20.30 Uhr in Bonn vor.