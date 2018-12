Basketball Revanche nehmen

mgl

Selbstgebackene Muffins gibt es bei den Spielern der Artland Dragons immer wenn einer ihrer Akteure bei zwei statistischen Werten, wie Punkte und Rebounds, eine zweistellige Anzahl erreicht. Die Frau von Trainer Florian Hartenstein backt diese dann selbst. Da sie aber derzeit bei ihrem Sohn, NBA-Spieler Isaiah Hartenstein, in den USA weilt, muss Dragons-Center Demetris Morant, nachdem er ein „Double-Double“ beim Sieg in Ehingen schaffte, auf seine Muffins noch warten.

Dass dies bei der schnellen Revanche am heutigen Abend vermieden werden soll, stellte Steples-Trainer Domenik Reinboth klar. „Morant ist in guter Form, aber wir dürfen keine einfachen Punkte zulassen“. Am besten bringen die Ehinger ihn an die Freiwurflinie, denn mit seiner einhändigen Wurftechnik trifft Morant bisher nur 35 Prozent von dort.

Am Montag bei der Niederlage (72:81) waren es vor allem die Rebounds und dadurch einfachen Punkte, die es den „Drachen“ einfach machten, zu punkten. „Das ist ein Schlüsselfaktor, aber wir dürfen auch andere Faktoren nicht außer acht lassen“, bemerkte Reinboth. Mit einer guten Leistung wollen sich die Steeples in die Weihnachtspause verabschieden. Nach drei Niederlagen in Folge fiel man nicht nur in der Tabelle, sondern auch die Sehnsucht nach einem Erfolg ist wieder größer geworden. „Die Mannschaft will sich für eine bisher tolle Saison belohnen“, erklärte der Ehinger Trainer.

Gegen direkten Konkurrenten

In dieser engen Liga zählt jeder Sieg und den wollen sich die Steeples holen, gerade wenn es mit dem Ex-Bundesligisten gegen einen direkten Konkurrenten geht. Vor allem in den Heimspielen brachte die junge Ehinger Mannschaft schon einige Gegner zur Verzweiflung und will dies auch in der heutigen Partie tun.

Dabei muss Reinboth aber auf seine jungen NBBL-Spieler wie Franklyn Aunitz und Kevin Strangmeyer verzichten. „Es ist eine Schwächung ohne sie, aber die USA-Reise ist eine tolle Erfahrung für unsere jungen Spieler“, sagte er. Foulprobleme gelte es zu vermeiden. Denn das würden die Gäste aus Quakenbrück, einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen, sonst ausnutzen. Das gefährliche Team um die beiden starken Aufbauspieler Pierre Bland (12,1 Punkte im Schnitt) und den 35-Jährigen Chase Griffin (15 Punkte) weiß nur zu genau die Fehler zu nutzen. Jonathan Malu, in der vergangenen Saison noch im Dress der Steeples, wird nach zweiwöchiger Pause gegen seinen Ex-Verein antreten.