Basketball Ratiopharm Ulms Treue zahlt sich im Eurocup aus

Ulm / Von Sebastian Schmid

Tabellenzehnter und die Playoffs verpasst, aber trotzdem international dabei: Die Ulmer Treue zum Eurocup und der Konkurrenzkampf unter den verschiedenen Basketball-Verbänden macht das möglich. Die Ratiopharm-Verantwortlichen haben sich immer klar zum Eurocup, der von der Euroleague veranstaltet wird, bekannt. Während Bamberg zuletzt die Seiten gewechselt hat und künftig in der von der Fiba ausgerichtete Champions League antritt, wurden die Ulmer nicht wankelmütig. Dafür gab es nun eine Wildcard, dank der sich die Ratiopharm-Akteure ab morgen auf stimmungsvolle Partien und Neulinge mit altbekannten Gesichtern freuen können. Die Gegner im Überblick:

Roter Stern Belgrad Zum Auftakt geht es für Per Günther und Co. heute in die serbische Hauptstadt, an die der Teamkapitän und Trainer Thorsten Leibenath gute Erinnerungen haben. 2012/13 gewannen die Ulmer um John Bryant mit 92:78 bei Roter Stern und machten damit den Viertelfinaleinzug perfekt. Beim Eurocup-Auftakt morgen (19 Uhr/live auf Telekomsport.de) treffen die Gäste auf ein paar alte Bekannte. Nationalspieler Maik Zirbes zum Beispiel, der nach seinem Gastspiel bei Bayern München zu dem Klub zurückkehrte, in dessen Trikot er seine bislang besten Leistungen abgerufen hat. Auch mit Joe Ragland, der 2013/14 für Cantu (Italien) spielte, und Billy Baron (2015/16 Spirou Charleroi/Belgien) haben es die Ulmer in ihrer Eurocup-Vergangenheit bereits zu tun bekommen. In den vergangenen fünf Jahren trat Roter Stern Belgrad jeweils in der Euroleague an.

Galatasaray Istanbul Der elffache türkische Meister ist der namhafteste Gegner der Ulmer in der ersten Gruppenphase. Das Gesicht des Eurocup-Champions von 2016 hat sich gegenüber der vergangenen Saison komplett geändert. Dabei stießen unter anderem der Ex-Ulmer Jaka Klobucar sowie Isaac Fotus neuseeländischer Nationalmannschaftskollege Taj Webster, der vergangene Saison in Frankfurt gespielt hat, zur Mannschaft des neuen Trainers Ertugrul Erdogan.

„Gala“ kommt bereits kommenden Mittwoch zum ersten internationalen Heimspiel in die Neu-Ulmer Arena, in der dann besondere Sicherheitsvorschriften gelten. Unter anderem, weil Galatasaray-Fans bei ihren Gastspielen in München, Berlin und im Januar 2013 in Ulm negativ aufgefallen waren. Die Bilanz mit dem Ratiopharm-Team ist ausgeglichen (1:1), es gewann jeweils die Heimmannschaft.

Germani Brescia Lonessa Für die Norditaliener ist es die Eurocup-Premiere. Der Klub wurde erst 2009 gegründet, stieg 2016 in die Serie A auf und zog vergangenes Jahr in seiner zweiten Saison in der höchsten italienischen Liga sowohl im Pokal als auch in der Meisterschaft ins Halbfinale ein. Trainer Andrea Diana musste nach der erfolgreichen Saison zahlreiche Spieler ziehen lassen, dafür kam unter anderem Bryon Allen. Der Amerikaner war vergangene Saison trotz starker individuellen Leistungen bereits im Dezember von Oldenburg entlassen worden und hatte anschließend in der Türkei für Pinar Karsiyaka gespielt.

AS Monaco Der Klub aus dem Fürstentum hat mit dem Einzug ins französische Meisterschaftsfinale sowie ins Champions-League-Endspiel die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte hingelegt. Auch für dieses Team ist es die Premierensaison im Eurocup, was aber nicht heißt, dass die Ulmer nicht auf ein paar altbekannte Gesichter treffen. Am besten kennt Trainer Leibenath natürlich Ian Hummer, der bereits das Ratiopharm-Trikot trug. Elmedin Kikanovic spielte schon für Alba Berlin und auch mit dem Franzosen Amara Sy, der für Asvel Villeurbanne auflief, gibt es ein Wiedersehen.

Morabanc Andorra Der Zwergstaat scheiterte vergangene Saison wie die Ulmer in der ersten Eurocup-Runde – nahm dafür aber in der Meisterschaft an den Playoffs teil. Mit dem Ex-Tübinger Reggie Upshaw und John Shurna, der auch schon für Valencia spielte, verfügt auch der spanische Erstligist über bereits bekannte Gegenspieler. Das Team von Trainer Ibon Navarro zeichnet vor allem gefährliche Dreierschützen aus.