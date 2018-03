Basketball Ratiopharm Ulm: Zwei Fehlgriffe und drei Volltreffer

Ulm / Sebastian Schmid

Mit Trey Lewis musste schon der zweite Akteur Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm vorzeitig verlassen. Dafür hat der Verein bereits ein vielversprechendes Gerüst für die kommende Saison beisammen.

Basketball ist ein Teamsport. Dass sich dabei individuelle Klasse nicht immer ganz entfalten kann, zeigte sich bei Ratiopharm Ulm in den vergangenen Wochen. Die vorzeitige Trennung von Trey Lewis war die Folge. Beispiele von Spielern, die bei einem Verein überragende Leistungen abgeliefert und beim darauffolgenden Klub kaum eine Rolle gespielt haben, gibt es quer durch alle Sportarten zuhauf.

So lief es auch mit Lewis, der vergangene Saison im Trikot von Medi Bayreuth die Bundesliga in seinem ersten Jahr mit starken Leistungen gerockt hat, bei Ratio­pharm Ulm aber nie den Eindruck hinterlassen hat, als sei er wirklich angekommen. „Es hat nicht gepasst“, sagte Trainer Thorsten Leibenath am Montag nach dem Wechsel des 25-Jährigen zum französischen Erstligisten JL Bourg: „Unsere Vorstellungen von seinem Spiel und Treys Vorstellungen von seinem Spiel gingen auseinander.“ Leibenath hätte auch sagen können: „Er hat nicht gepasst.“ Denn hauptsächlich wurde Lewis neben seiner schwachen Abwehrarbeit seine eigensinnige Spielweise zum Verhängnis.

Manager Thomas Stoll verkündete via Twitter: „Immer sehr schade, wenn es mit einem Spieler nicht geklappt hat. Hoffe beide Seiten haben durch die neue Situation einen Vorteil.“ Auch Leibenath hofft, dass durch den Abgang seine Mannschaft nun als Team mehr zusammenspielt. „Wir müssen auf das Gesamte schauen. Und in diesem Zusammenhang war die Entscheidung notwendig.“

Neben Lewis musste während der Runde bereits auch Toure Murry gehen. Ein Akteur mit reichlich NBA-Erfahrung, der sein Potenzial im Ulmer Trikot nie zeigen konnte. Anfang des Jahres wechselte er zum griechischen Erstligisten ASP Promitheas Patras, wo er bislang im Schnitt sieben Minuten spielte (2,6 Punkte) und in einer der fünf Partien nicht eingesetzt wurde. Arg viel glücklicher als in Ulm dürfte Murry in Patras nicht sein.

Bei zwei ihrer insgesamt sechs Neuzugänge zu Saisonbeginn lagen die Ulmer also daneben. Auf der anderen Seite haben sie durchaus ein glückliches Händchen bewiesen. Denn mit Ismet Akpinar, Isaac Fotu und Ryan Thompson haben sie genau jene Akteure einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreiben lassen, die in der bislang durchwachsenen Saison am konstantesten auftreten.

Gutes Gerüst für die neue Saison

„Wir waren uns sicher, dass die Drei funktionieren“, stellte Leibenath klar, dass das kein Zufall war. Die Ulmer hatten das Trio schon länger auf dem Schirm und bereits mehrere Anläufe unternommen, einen dieser Spieler zu verpflichten. Gemeinsam mit Tim Ohlbrecht, Per Günther, Luka Babic sowie den Talenten David Krämer und Till Pape werden die drei das Gerüst der Mannschaft für die kommende Saison bilden.

Was den Abgang von Lewis betrifft, kann es sein, dass Ratiopharm Ulm noch einen Ersatz für ihn verpflichtet. Bis Ende März besteht hierzu die Möglichkeit. Vaughn Duggins, der Anfang der Woche in Würzburg gehen musste, ist allerdings kein Kandidat. Leibenath räumte zwar ein, dass der 30-Jährige schon öfters in der Planung der Ulmer eine Rolle gespielt hat, aktuell sei er allerdings kein Thema.