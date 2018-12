Basketball Ratiopharm Ulm zu Gast beim „geilsten Club der Welt“

Ulm / Von Sebastian Schmid

Selbstbewusstsein haben sie in Vechta. Gänzlich unbescheiden bezeichnet sich der Bundesliga-Aufsteiger als „geilster Club der Welt“. Auch wenn das ein wenig zu hoch gegriffen ist, dürfen sich die Basketballer aus dem hohen Norden bislang mit dem Titel „Überraschungsteam der Saison“ schmücken. Sechs Siege und Tabellenplatz sechs können sich ebenso sehen lassen, wie die Siege gegen Alba Berlin und bei den Gießen 46ers.

„Sie spielen mit einer Unbekümmertheit, aber auch mit dem Ehrgeiz, zu beweisen, dass sie in der Liga bestehen können“, sagt Ulms Trainer Thorsten Leibenath vor dem heutigen Gastspiel seiner Mannschaft in Vechta (20.30 Uhr/Telekom Sport). Den 43-Jährigen hat Rasta auf jeden Fall schon einmal von seiner Erstliga-Tauglichkeit überzeugt: „Das haben sie nun schon ausreichend bewiesen und müssen es gegen uns nicht noch einmal tun.“ Allerdings ist zu befürchten, dass Vechta der bisherigen Erfolgsgeschichte mit einem Coup gegen Ulm ein weiteres Kapitel hinzufügen will.

Der Klub pflegt sein Image als der ein wenig andere Verein, wozu seine Entstehungsgeschichte perfekt passt. 1979 saßen die Gründungsmitglieder in „Arnies Schänke“, dem Keller eines Elternhauses eines der Gründungsmitlieder, zusammen, und beschlossen, einen Basketball-Verein zu gründen. Aus den Boxen erklang Bob Marley, also wurde der Klub „Rasta“ und die später folgenden Cheerleader „Marleys“ genannt – so jedenfalls ist es auf der Vereins-Homepage zu lesen. Eine Geschichte, die sich viel schöner liest und besser verkaufen lässt, als die schlichte Lizenzübernahme eines insolventen Vorgängervereins.

Auch Leibenath bezeichnet den Verein als „sympathisch, mit tollen Fans und einer tollen Stimmung“. Gleichzeitig wird aber in Vechta professionell gearbeitet, was sich momentan vor allem in den Ergebnissen und dem Tabellenplatz widerspiegelt. Dass Rasta so gut dasteht, hat das Team von Trainer Pedro Calles seiner Defensive zu verdanken. Der fünftbesten Abwehr der Bundesliga gelingen dabei die zweitmeisten Steals pro Spiel. Nur die Berliner (10,7) klauen dem Gegner öfter den Ball als Vechta (10,4).

Nach dem durchwachsenen Saisonstart haben sich die Ulmer zuletzt sowohl in der Liga mit drei Siegen in Serie als auch im Eurocup gefangen. „Wir haben uns als Mannschaft stabilisiert – vor allem defensiv. Jetzt müssen wir diese Welle einfach weiter reiten“, sagt Ismet Akpinar. Mit einem Erfolg im letzten Bundesliga-Spiel vor Weihnachten kann Ratiopharm Ulm an den Playoff-Plätzen dranbleiben – und sich damit brüsten, den geilsten Club der Welt besiegt zu haben.