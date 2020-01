Zoran Dragic, Schlüsselspieler von Ratiopharm Ulm, wechselt mit sofortiger Wirkung zum spanischen Klub Baskonia Vitoria Gasteiz. Der Verein postete am Donnerstagmittag auf Twitter ein Bild des Slowenen mit dem Schriftzug „Welcome Zoran Dragic“. Der 30-Jährige schließt sich dem Team bis zum Saisonende an.

🚨 FICHAJE 🚨



🖊💼 Zoran Dragic, nuevo jugador de KIROLBET Baskonia hasta final de temporada 🇸🇮🔝



Ongi etorri familiara, @zoran_dragic! 🔴🔵https://t.co/jLLXA6jZhw — Saski Baskonia (@Baskonia) January 30, 2020

Ausstiegsklausel: Dragic darf zu Euroleauge-Klub wechseln

Gerüchte um einen Wechsel Dragics kursierten bereits seit einigen Wochen, als bekannt wurde, dass der Forward in seinem Vertrag bei den Ulmern über eine Ausstiegsklausel verfügt. Diese ermöglicht ihm einen sofortigen Wechsel zu einem Euroleague-Klub.

Ulms Manager Thomas Stoll äußert sich zum Dragic-Wechsel

Offenbar hat die Nachricht über den Wechsel die Verantwortlichen bei Ratiopharm Ulm überrumpelt. Manager Thomas Stoll schrieb am Donnerstagmittag auf Twitter: „Baskonia braucht dringend Hilfe. Da wollen wir mal nicht so sein. Die hatten nicht einmal Zeit uns vorab zu informieren. Zocki hat extrem viel Spaß gemacht aber Reisende soll man nicht aufhalten. Viel Glück in Spanien Zocki. Endlich wieder ein Rätsel.“

Sportdirektor Leibenath verspricht neue Verpflichtung

Am Donnerstagnachmittag gab Ratiopharm Ulm dann in einer Pressemitteilung bekannt, dass man vom Wechsel Dragics tatsächlich überrascht worden sei. Konkrete Anfragen von Baskonia oder dem Agenten des Spielers habe es nicht gegeben. „Wir wünschen Zoran Dragic in Spanien viel Erfolg und bedanken uns für seinen Einsatz für Ratiopharm Ulm“, sagt Sportdirektor Thorsten Leibenath. Wenngleich Leibenath nicht von einem Wechsel Dragics ausging, ist er auf den Abgang des Slowenen vorbereitet. „Meine Aufgabe ist es, den Spielermarkt immer im Blick zu haben. Wir gehen deshalb davon aus, dass wir zeitnah eine Verpflichtung vermelden können“, so Leibenath.

Dragics Abgang nach nur einem knappen halben Jahr trifft Ratiopharm Ulm hart. Mit durchschnittlich 19,9 Punkten pro Spiel – Spitzenwert in der BBL–, 3,2 Rebounds, 2,3 Assists und 1,0 Steals galt der Forward als einer der MVP-Kandidaten der BBL.

Saski Baskonia: Tabellenzehnter in Spanien

Dragics neuer Klub, Saski Baskonia, steht derzeit auf Tabellenrang zehn in der spanischen Basketballliga. Gegründet wurde der Verein 1952 unter dem Namen Club Deportivo Vasconia. In der Saison 1972/73 spielte man erstmals in der höchsten Spielklasse, seit 1982 dauerhaft.