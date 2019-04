Themen in diesem Artikel Ratiopharm Ulm

Ratiopharm Ulm hat am Samstag in der BBL 69:82 gegen Oldenburg verloren – und damit Per Günther sein Jubiläum versaut. Es ist zugleich ein Rückschlag im Kampf um die Playoffs.

Hauptgrund für die 69:82-Heimpleite in der Ratiopahrm-Arena war ein desaströses drittes Viertel, das die Mannschaft von Coach Thorsten Leibenath mit 11:31 versenkte. Dabei hatte alles gut angefangen und die Ulmer Basketballer gingen nach einem starken Auftaktviertel (24:16) mit einer klaren Halbzeitführung in die Umkleide – 39:29 hatte es nach zwei Vierteln gestanden.

Schwächephase von Ratiopharm Ulm vor und nach der Pause

Eine gut fünfminütige Phase vor und nach der Halbzeitpause, in der die Ulmer gar nicht trafen, genügte, um die gute Ausgangslage zu verzocken. Mit 20 Punkten ging der Abschnitt an die Gäste aus Niedersachsen. Ein Rückstand, den die Ulmer an diesem Abend nicht mehr aufholen sollten. Im Gegenteil: Da Oldenburg in Viertel Nummer vier weitgehend solide verwaltete und den Vorsprung teilweise auf bis zu 15 Punkte ausbauen konnte, gingen die Ulmer als klarer Verlierer vom Parkett.

Mit nun 17 Siegen und 13 Niederlagen steht Ratiopahrm Ulm vier Spiele vor Ende der regulären Saison zwei Siege vor Platz neun, dem ersten Nicht-Playoff-Platz.

