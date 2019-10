Es ist gar nicht so lange her, da wurde Braunschweig ein zeitnahes Aus als Basketball-Bundesligist prognostiziert. Der Erfolg hielt sich in Grenzen, die Halle war nie ausverkauft und die Konkurrenz mit Eintracht Braunschweig (Fußball) und den Braunschweig NY Lions (Football) groß. Zu diesem Zeitpu...