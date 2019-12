Bis vier Sekunden vor Spiel­ende haben die Basketballer von Ratiopharm Ulm am Auswärtssieg in Israel bei Maccabi Rishon Le-Zion geschnuppert. Die Hausherren jedoch glichen kurz vor dem Ende aus, retten sich in die Verlängerung und fügten dort dem Team von Trainer Jaka Lakovic eine 92:96-Pleite i...