Paukenschlag in der Ratiopharm-Arena: In der Pokalqualifikation schlägt Ludwigsburg Brose Bamberg mit 99:72. Weil beide Teams und Ulm punktgleich sind, fällt die Entscheidung in einem Dreiervergleich (Korbdifferenz). Das Resultat: Die Ratiopharm-Korbjäger lösen das Ticket für die Pokalendrunde,...