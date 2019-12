Was für eine Freude: Nach dem knappen Sieg von Ratiopharm Ulm gegen die BG Göttingen (86:80) war die Erleichterung groß. Schließlich hatten die in dieser Saison nicht gerade Sieg-verwöhnten Ulmer damit das Halbfinale im Pokal-Wettbewerb erreicht.

Dort wartet am 12. Januar 2020 das Team aus Oldenburg – Ulm hat sogar Heimrecht. Und damit ein Problem. Denn die Ratiopharm Arena, in der üblicherweise die Spiele des gleichnamigen Basketball-Teams ausgetragen werden, steht an dem Tag gar nicht zur Verfügung.

In der Halle findet vom 11. bis 12. Januar 2020 die Bau- und Immobilienmesse „Mein Zuhause“ statt. Die Ulmer Basketballer haben also das Nachsehen.

Ratiopharm Ulm sucht nach einer Hallen-Lösung

Wie die genaue Lösung für das Problem aussieht, ist aktuell noch offen. Fakt ist, dass die Halbfinalbegegnung auf jeden Fall am 12. Januar stattfindet – das hat die Basketball-Bundesliga (BBL) bereits kundgetan. Da die EWE-Arena in Oldenburg an dem Tag zur Verfügung steht, könnte das Heimrecht auch zum Ulmer Gegner wechseln. Ratiopharm Ulm sucht noch nach einem Ausweg. Ende der Woche soll die Entscheidung fallen.