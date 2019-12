Gegen den Tabellenletzten MBC Weißenfels siegte die Mannschaft von Headcoach Jaka Lakovic mit 96:80 (51:33). In der heimischen Arena begannen die Ulmer Hausherren konzentriert und zeigten eine hohe Einsatzbereitschaft. Angeführt von Ratiopharm-Topscorer Zoran Dragic, der in Halbzeit eins insgesamt 18 Zähler verbuchte und am Ende mit 22 Punkten bester Werfer des Abends wurde, spielte sich Ulm eine 18-Punkte-Führung bis zur Halbzeit heraus.

Per Günther knackte 4000-Punkte-Marke

Das Bundesliga-Schlusslicht, dessen Coach Björn Harmsen im zweiten Viertel disqualifiziert wurde, kämpfte sich im dritten Durchgang gegen die Ulmer zurück ins Spiel. Die Gäste verkürzten auf zehn Punkte – 60:50. Mit einem 13-Punkte-Vorsprung ging Ulm ins Schlussviertel und ließ nichts mehr anbrennen. „Es war viel Glück dabei“, gab Ulms Coach Lakovic zu: „Wir haben einige Schwere würfe getroffen.“ Beim Heimsieg gegen den MBC Weißenfels erzielte Per Günther acht Zähler und knackte damit die 4000-Punkte-Marke in der Basketball-Bundesliga.

Ulms beste Werfer: Dragic 22, Jerrett 15, Hayes 14.