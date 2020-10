Ratiopharm Ulm startete in den Eurocup mit einem 84:76-Auftaktsieg gegen den montenegrinischen Vertreter KK Mornar Bar. An diesen Erfolg konnten die Ulmer am Mittwochabend nicht anknüpfen.

Der Bundesligist konnte sich im Spiel gegen Germani Brescia zwar lange beweisen, doch ein vor allem in der Defensive starkes Schlussviertel brachte die favorisierten Italiener gegen ersatzgeschwächte Ulmer in die Verlängerung. Hier wurde die Partie dann auch entschieden: Brescia schlug Ratiopharm Ulm mit 87:84.