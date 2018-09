Basketball Ratiopharm Ulm testet gegen vier Ex-Spieler

Ulm / seb

Unter den Ulmer Fans ist es Sitte, immer wenn ein ehemaliger Ratiopharm-Akteur an die Freiwurflinie tritt, mit „Einmal Ulmer, immer Ulmer“-Rufen zu versuchen, ihn zum Fehlwurf zu verleiten. Bei der heutigen Partie gegen den Bundesliga-Aufsteiger Crailsheim Merlins sollten sich die Ratiopharm-Anhänger allerdings überlegen, ob sie den Aufwand für ein Testspiel betreiben wollen. Es könnte nämlich in richtig viel Arbeit ausarten. Denn die Zauberer aus dem Hohenlohischen kommen mit gleich vier ehemaligen Ratiopharm-Akteure in die Kuhberghalle, zu der allerdings nur Fanklub- und BBU’01-Mitgleider Zutritt haben.

Konrad Wysocki (von 2006 bis 2008 in Ulm), Brion Rush (2015), Philipp Neumann (2015 bis 2016) und Joschka Ferner (2012 bis 2018) laufen nun für Crailsheim auf und wollen mit den Merlins den Klassenerhalt schaffen.

Für beide Teams ist es die Generalprobe für den Bundesliga-Saisonstart am 28. September. Während Crailsheim dann in Bremerhaven ran muss, empfängt Ulm den Double-Sieger Bayern München in der bereits ausverkauften Ratiopharm-Arena.

Anders als die Merlins, bei denen zuletzt Brion Rush verletzt aussetzen musste, kann Trainer Thorsten Leibenath wohl auf alle seine Spieler zurückgreifen, nachdem am Montag der deutsche Nationalspieler Ismet Akpinar und gestern Isaac Fotu (Neuseeland) von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt sind.