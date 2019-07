Themen in diesem Artikel Ratiopharm Ulm

Verstärkung für die Basketballer von Ratiopharm Ulm: Seth Hinrichs wechsel vom Ligakonkurrenten aus Vechta an die Donau.

Seth Hinrichs ist die erste Neuverpflichtung von Ratiopharm Ulm auf den Ausländerpositionen. Der 1,99 Meter große Amerikaner war zuletzt Leistungsträger der Überraschungsmannschaft aus Vechta und führte die RASTAner mit durchschnittlich 12,8 Punkte und 5,3 Rebounds bis ins easyCredit BBL Halbfinale. Hinrichs ist auf der Position des Power Forwards zuhause und erhält bei Ratiopharm Ulm einen Vertrag für die Saison 2019/20.

Lob vom Ulmer Cheftrainer für Seth Hinrichs

„Talent hat jeder Spieler, doch wenn er nicht bereit ist Opfer zu bringen, nützt ihm das Talent nichts. Seth Hinrichs ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was ein Spieler mit der richtigen Arbeitseinstellung erreichen kann“, sagt Ulms Cheftrainer Jaka Lakovic und meint damit nicht nur Hinrichs Aufstieg aus der 2. Basketball Bundesliga.

Hinrichs, der 2018 zum Spieler des Jahres in der ProA gewählt wurde, zeigte auch im Playoff-Halbfinale gegen München eine starke Leistung. Trotz eines Mittelhandbruchs, der ihn das Viertelfinale verpassen ließ, kehrte Hinrichs gegen den FC Bayern zurück aufs Parkett und bewies in den drei Partien seine Vielseitigkeit: Im ersten Halbfinale überzeugte er als Scorer (21 Punkte), im zweiten gelang ihm ein Double Double und im dritten verteilte er neun Assists.

Seth Hinrichs startet Profikarriere in Portugal

Hinrichs begann seine Profikarriere in Portugal und kam über Kirchheim (ProA) 2017 nach Vechta, wo er im selben Jahr mit RASTA den Aufstieg in die BBL schaffte. In der Saison 2018/19 gehörte Hinrichs zu den 15 effektivsten Spielern der Basketball Bundesliga und legte dabei sieben Mal 20 Punkte oder mehr auf. „Seth bringt das komplette Paket aus Scoring, Rebounding und Spielintelligenz mit“, sagt Sportdirektor Thorsten Leibenath. „Was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist sein innerer Motor. Seth bringt genau die Energie und Leidenschaft, mit der wir spielen wollen“, so Leibenath.

