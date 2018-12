Basketball Ratiopharm Ulm lässt sich bei Radosavljevic Zeit

Ulm / seb

Für die Romantik ist im Hause Leibenath die Frau zuständig. Das verriet Ratiopharm Ulms Trainer Thorsten Leibenath vor dem morgigen Eurocup-Gastspiel seiner Mannschaft in Brescia (20.30 Uhr/Telekom Sport). Er selbst denkt eher praxisbezogen – und deshalb wird Bogdan Radosavljevic auch kein Geschenk von Bundesligist Ratiopharm Ulm in Form einer vorzeitigen Vertragsverlängerung zu Weihnachten erhalten. Das heißt aber nicht, dass die Zeichen auf Abschied stehen. Im Gegenteil: „Boggy spielt gut, ich bin sehr mit ihm zufrieden“, stellte Leibenath klar.

Der Eindruck, denn der 2,13 Meter-Mann in seinen sieben Bundesligaspielen seit seiner Nachverpflichtung hinterlassen hat, ist gut. „Das fließt auf jeden Fall in unsere Entscheidung ein“, so Leibenath. Doch der Verein ist vorsichtig und will erst eine Entscheidung über die Zukunft fällen, wenn die Option auf eine Verlängerung bei Radosavljevic ausläuft. Also Ende des Monats.

Das ist durchaus nachvollziehbar, schließlich stehen bis zum Jahresende neben dem Spiel morgen im italienischen Brescia auch noch die Bundesligapartien in Braunschweig (26. 12) und daheim gegen Frankfurt (29. 12) an. Leibenath will den Teufel zwar nicht an die Wand malen, aber es kann ja durchaus der Fall sein, dass sich ein oder mehrere Spieler noch verletzen und die Ulmer dadurch zum Handeln gezwungen werden. Deshalb lässt sich der Verein Zeit.

Die Vorstellung, dass Radosavljevic für seine bisherigen soliden Auftritte mit einer vorzeitigen Verlängerung belohnt wird, empfindet Leibenath zwar als romantisch, aber auch risikobehaftet. Und fürs Risiko ist im Hause Leibenath anscheinend der Mann zuständig.