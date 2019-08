Themen in diesem Artikel Ratiopharm Ulm

Eine weitere Verstärkung für den Kader der Ulmer Basketballer: Killian Hayes unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei Ratiopharm Ulm.

Seit ein paar Tagen erst ist Killian Hayes 18 Jahre alt - jetzt hat der französische Junioren-Nationalspieler einen Dreijahresvertrag von Ratiopharm Ulm erhalten. Der 1,96 Meter große Guard wird in der kommenden Saison das Team von Trainer Jaka Lakovic als Point Guard anführen.

In der vergangenen Saison stand Hayes für Cholet Basket in der ersten französischen Liga ProA auf dem Parkett und erzielte dabei im Schnitt 7,1 Punkte.

Cheftrainer Lakovic: „Hayes ist das Risiko wert“

Hayes durchlief alle Jugend-Nationalteams in Frankreich und gilt laut Aussage von Ratiopharm Ulm in seinem Jahrgang als einer der talentiertesten Guards in Europa. Das hofft auch Ulm Cheftrainer Jaka Lakovic: „Killian Hayes ist das Risiko wert“, sagt er. „Er bringt von seinen Anlagen her alles mit, was ein moderner Point Guard braucht. Er ist groß, schnell und ein hervorragender Passgeber. Trotz seiner Jungend traue ich ihm zu, dass er das Team führen kann.“

Elf Jahre nachdem Per Günther als 20-Jähriger die Saison 2008/09 als Starter auf der Point Guard Position eröffnete, vertraut Ratiopharm Ulm also erneut einem talentierten Youngster die Rolle des Regisseurs an. Die in ihn gesetzten Erwartungen muss Hayes jetzt erfüllen.

