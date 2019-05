Abitur Deutsch BW Gymnasium: Deutsch-Abi 2019 startet mit Fehlern in den Aufgaben

Mit der Deutsch-Prüfung hat in Baden-Württemberg und Bayern am Dienstag das schriftliche Abitur begonnen. Die Aufgaben kamen per USB-Stick – und inklusive Fehlern. Ein Besuch am Ulmer Einstein-Gymnasium.