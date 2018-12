Basketball Ratiopharm Ulm feiert vierten Bundesligasieg in Serie

Ulm / Von Sebastian Schmid

Die Ulmer Basketballer haben momentan eigentlich allen Grund zur Freude. Im Eurocup kann mit einem Sieg am Mittwoch in Brescia der Einzug in die zweite Runde perfekt gemacht werden, in der Bundesliga gelang gestern Abend der vierte Sieg in Serie, und in der Tabelle liegt das Ratiopharm-Team auf jeden Fall mindestens für eine Nacht auf einem Playoff-Platz.

Und doch sahen die Spieler nach dem 81:80-Erfolg bei Rasta Vechta nicht wie strahlende Sieger aus, sondern schlichen eher ein wenig bedröppelt vom Feld. Nach Party war dem Team von Trainer Thorsten Leibenath nach der Schlusssirene nicht zumute. Das hatte zwei Gründe: Zum einen haben die umkämpften 40 Spielminuten viel Kraft gekostet. Zum anderen haben die Ulmer in der Schlussphase förmlich um eine Niederlage gebettelt – doch Vechta konnte aus den Fehlern der Gäste kein Kapital schlagen.

Javonte Green nicht zu stoppen

19 zum Teil haarsträubende Ballverluste leisteten sich die Ulmer beim Überraschungsteam der bisherigen Saison. Ein Manko, das sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison zieht. Hinzu kommen immer wieder kapitale Aussetzer in der Defensive, die es den Gegnern ermöglichen, zu einfachen Punkten zu kommen. So auch gestern beim starken Aufsteiger Rasta Vechta.

Dass die Ulmer den vierten Bundesliga-Sieg in Serie einfahren konnten, hatten sie zum einen ihrem unbändigen Einsatz und zum anderen Javonte Green zu verdanken, der auf 30 Punkte kam. Der Lohn für den Kampfgeist war das deutlich gewonnenen Reboundduell (46:30). Mit den 19 Offensivrebounds und den daraus resultierenden 21 Punkten aus zweiten Chancen konnten die Gäste ihre Ballverluste immerhin kompensieren.

Beim Tabellensechsten verzichtetet Trainer Thorsten Leibenath auf Katin Reinhardt, der zuletzt kaum noch Einsatzzeiten erhalten hat. Offiziell verkündete der Verein vor der Partie, dass der 25-Jährige wegen einer „Blessur“ nicht dabei sei.

Doch wie schon zuletzt klappte es auch ohne Reinhardt. In Vechta war dabei von Beginn an auf Green Verlass. Gemeinsam mit Isaac Fotu sorgte der Ulmer Modellathlet für einen guten Start der Gäste, die bis zur Halbzeit die Partie kontrollierten, sich aber nicht entscheidend absetzen konnten. Vor alle, weil ihnen bis zur großen Pause bereits elf Ballverluste unterliefen. Deshalb war der 39:43-Rückstand für Rasta noch schmeichelhaft.

Im dritten Viertel änderte sich das Bild, auch weil Ulm nun nicht mehr so häufig an die Freiwurflinie dürfte, wie noch in Hälfte eins. 22 Mal stand ein Ratiopharm-Akteur bis dahin an die Linie, in Hälfte zwei kamen nur noch sieben Freiwürfe hinzu.

Auf Kapitän Günther ist Verlass

Vechta nutzte die Fehler der Ratiopharm-Akteure nun besser aus und entschied das dritte Viertel mit 26:18 für sich. Als im letzten Durchgang die Hausherren dann auf sechs Zähler (75:69) davonzogen, schien die Partie vollends zu kippen. Doch Per Günther brachte mit zwei wichtigen Dreiern seine Mannschaft in dieser Phase zurück in die Spur. Gavin Schilling sorgte per Alley-oop-Dunking für das 81:77. Es waren 4:13 Minuten vor der Schlusssirene die letzten Ulmer Punkte. Da sich aber Vechta ebenfalls nicht cleverer anstellte, beziehungsweise reihenweise seine Chancen vergab, gingen die Ratiopharm-Akteure trotz der schwachen Schlussphase am Ende doch noch als Sieger vom Feld.