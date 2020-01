In einem hitzigen Bundesligaspiel haben die Basketballer von Ratiopharm Ulm am Freitagabend Medi Bayreuth mit 103:93 (48:43) geschlagen. Vor 5807 Zuschauern in der heimischen Ratiopharm-Arena ließ das Team von Coach Jaka Lakovic das Aus im Pokal-Halbfinale (76:84 gegen Oldenburg) ein wenig in Verge...