Die Mannschaft aus Süddeutschland konnte die wichtige Partie am 9. Spieltag in der Basketball-Bundesliga für sich entscheiden. Ratiopharm Ulm besiegte die Towers in Hamburg vor 5906 Zuschauern eindeutig mit 102:69 (54:32).

So punkteten die einzelnen Spieler

Ratiopharm Ulm: Schilling 16, Briscoe 14, Dragic 11, Günther 11, Willis 9, Hayes 8, Hinrichs 8, Obst 8, Jerrett 7, Philipps 5, Ugrai 3, Krause 2