Die Basketball-Teams der MHP Riesen Ludwigsburg und von ratiopharm Ulm ermitteln den ersten Endspielteilnehmer beim Meisterturnier der Bundesliga in München.

Nach dem 71:71 im Hinspiel gehen beide Mannschaften mit der gleichen Ausgangslage in das zweite Duell am Dienstagabend (20.30 Uhr/Magentasport). Der Sieger spielt um den Titel, bei einem erneuten Unentschieden ginge es in die Verlängerung. Ludwigsburg peilt seine erste Endspielteilnahme an. Ulm stand zuletzt 2016 im Finale, hat aber ebenfalls noch keine Meisterschaft gewonnen.