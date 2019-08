Themen in diesem Artikel Ratiopharm Ulm

Ratiopharm Ulm hat sein einziges öffentliches Testspiel vor dem Saisonstart mit 78:83 gegen den belgischen Halbfinalisten Limburg United verloren.

Die Fans von Ratiopharm Ulm konnten am Dienstag zum ersten Mal in dieser Saison ihr neu zusammengestelltes Team sehen. In der Ratiopharm-Arena verlor das Team unter dem neuen Trainer Jaka Lakovic das einzige öffentliche Testspiel mit 78:83 gegen den belgischen Halbfinalisten Limburg United. Vor 1700 Zuschauern war das hochtalentierte Point Guard-Talent Killian Hayes mit 18 Punkten bester Ulmer Punktesammler. Der 18-jährige Franzose gab zudem noch sieben Assists. Das nächste Mal, dass die Ulmer Fans ihre Mannschaft zu Gesicht bekommen, ist zum Start der Basketball-Bundesliga am 24. September gegen Rasta Vechta. Einen ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Donnerstags-Ausgabe der SÜDWEST PRESSE.

