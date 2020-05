Rainer Bauer muss schwer nachdenken. Dabei ist die Frage doch banal: Waren Sie in der Saison 2010/2011 eigentlich noch Assistenztrainer bei Mike Taylor?

Der Nebel lichtet sich langsam beim langjährigen „Co“ und quasi Gründungstrainer der Ulmer Basketballer, zweite Generation. Erinnerungen durchs Erzählen. Mike Taylor in seiner letzten Saison als Chefcoach bei den Bundesliga-Basketballern von Ratiopharm Ulm. Letztes Spiel in der Kuhberghalle, wenige Tage nach der Trennung vom Coach, der für den finalen Auftritt am Kuhberg ein Hallenverbot ertragen muss. Andreas Oettel, damals wie heute Geschäftsführer Finanzen bei der Sportkapitalgesellschaft (GmbH), ahnt Schlimmes, ruft Rainer Bauer an und fragt, ob er sich als Trainer auf die Bank setzen wolle. Taylors Assistent, Olatunde Adekola, werde sich wohl mit seinem gefeuerten Landsmann solidarisieren und sich selbst schnell per Disziplinarstrafe aus der Halle schicken lassen.

Ein unschönes Ende einer Ära

Es kam so, wie alle befürchtet hatten – und Rainer Bauer zu seinem letzten Spiel als Ulmer Trainer. Und er war zu diesem Zeitpunkt eben schon nicht mehr „Co“ bei den Profis, wohl aber Trainer beim Nachwuchsteam. „Ja“, erinnert sich Bauer, „ich hatte mich vor der Saison wegen meiner Situation als Lehrer vom Profi-Basketball verabschiedet.“

Die Frage, ob der Ulmer Basketball heute anders aussehen würde ohne Bauers Mitwirken, ist schwer zu beantworten. Rainer Bauer jedenfalls hinterließ Spuren in Ulm, obwohl er heute nichts mehr mit dem Sport zu tun hat und nahezu keine Kontakte mehr zu Spielern und anderen Protagonisten pflegt. „Alles hat seine Zeit“, sagt der Realschullehrer, der in Vöhringen Sport, Deutsch und Sozialkunde unterrichtet. Mit großer Verbitterung stellt Bauer das nicht fest.

Aufstieg war kein Thema

Sommer 2001: Der Basketball in Ulm liegt nach einer Insolvenz in Schutt und Asche. Thomas Stoll, umtriebiger Allrounder in Sachen Basketball, will sich mit dem Exitus dieser Sportart nicht abfinden, sucht Wegbegleiter und kämpft an allen Fronten mit Verbindungen und Geld um den Klub. Mit Erfolg – und einem neuen Trainer aus München namens Rainer Bauer.

Viel von Schomers gelernt

Der Lehramtsstudent, in Ludwigsburg geboren, war als Trainer zum damaligen Zweitligisten FC Bayern München gewechselt und sollte die Mannschaft entwickeln. Zuvor hatte er als rechte Hand von Coach Peter Schomers sein Glück bei den Zweitliga-Korbjägern seiner Geburtsstadt versucht.

Die hohen Ambitionen des FC Bayern waren schnell wieder verflogen. Regionalliga statt Liga zwei – da war es kein Wunder, dass Rainer Bauer dem Ruf aus Ulm folgte.

Bauer wurde schnell klar, dass auf der einen Seite entbehrungsreiche Pionierarbeit vor ihm lag, er allerdings auf der anderen Seite auch von hoch engagierten Leuten unterstützt wurde. Auch wenn Thomas Stoll schon damals der Ruf eines Eigenwilligen vorauseilte, gab es in Sachen Kompetenzen und Teamwork keinen Grund zur Klage. „Wir hatten ganz schnell einen guten Draht zueinander“, sagt Bauer heute: „Von Aufstieg hat damals niemand geredet.“ Nach zwei Jahren war die Zeit für einen Umbruch gekommen, so sieht das Rainer Bauer auch heute noch. Der junge Mike Taylor kam an die Donau und formte sukzessive ein Bundesligateam. Nachdem Bauer sein zweites Staatsexamen abgelegt hatte, wurde er Co-Trainer bei Taylor und fand auch zu diesem sofort einen Draht, der ein gutes Zusammenarbeiten möglich machte.

Erinnerungen sind schön

Der Blick zurück auf die erfolgreiche Zeit ist ambivalent. Auf der einen Seite einfach ganz viel Arbeit auf dem Parkett und in der Schulklasse („das habe ich damals nicht so empfunden“), dann aber auch der Erfolg mit der Mannschaft, die Playoff-Teilnahme 2009, sportliche Höhenflüge.

Vor allem aus dieser Zeit sind einige Highlights hängen geblieben, an die Bauer immer wieder einmal denkt. Zum Beispiel an Emeka Ereges Buzzerbeater von der Mittellinie zum 73:72-Sieg in Oldenburg. Bauer erinnert sich auch gerne an den Erfolg im März 2008 ausgerechnet in Berlin nach einer Serie von neun Punktspiel-Niederlagen in Folge (94:90). Die kurze Playoff-Serie 2009 gegen Bonn in Runde eins (0:3) gehört natürlich auch zu den Erinnerungsstücken.

Die zunehmende Professionalisierung im Sport und auch im Ulmer Basketball zwang Bauer 2010 schließlich dazu, sich zu entscheiden: Sport oder Schule. Die Entscheidung fiel Rainer Bauer nicht schwer, wobei er als Nachwuchstrainer dabei blieb.

Zeit für andere Dinge

Ein Schnitt, den Bauer nicht bereut hat. Denn fortan war der Weg frei für viele Sachen, auf die der Ludwigsburger lange Zeit verzichten musste. Reisen, mit einer Vorliebe für Südafrika, gehört dazu, Sport machen (Halbmarathon), Angeln, ab und zu geht er auch zum Basketball in die Arena. Den Weg, den die Ulmer Basketballer eingeschlagen haben, vor allem auch die Konzentration auf die Nachwuchsarbeit (Orange Campus), findet Bauer phantastisch, „weil die Ulmer damit eine Nische besetzen in der sonst eher gesichtslosen BBL“.