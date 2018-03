Basketball Profitieren sollen am Ende alle

Maurice Glienke

Historischer Moment in der 2. Basketball-Bundesliga: Die Barmer Krankenkasse ist für zweieinhalb Jahre der Namenssponsor der zweiten Liga. Dem Geschäftsführer der 2.BBL, Daniel Müller, ist es gelungen, eine der beiden größten deutschen Gesundheitskassen als Namensgeber zu sichern. Über 9,3 Millionen deutsche Bürger sind dort versichert. „Das Thema Sport und Gesundheit miteinander eng zu verknüpfen, war schon länger eine Überlegung von uns“, erklärte Stephan Abele, Bereichsleiter der Barmer.

Den Verantwortlichen der 40 Klubs aus ProA und ProB war es länger bekannt, dass es einen Ligasponsor geben soll, bestätigt auch Nico Drmota. „Ich finde es schön, dass es zu dieser Partnerschaft kam. Jetzt gilt es aber die Fragen zu klären, wie die Vereine davon profitieren“, sagte der Teammanager der Ehinger Basketballer. Denn letztlich geht es auch darum, wie der Verein von der Marke profitieren kann. Schließlich müsse man auch den Platz für die Werbemittel einräumen. Bei den Mitgliederversammlungen wird darüber diskutiert und entschieden werden.

Verteilung der Einnahmen

In der Bundesliga, die ebenfalls an dieser Partnerschaft beteiligt ist, gibt es einen Topf, aus dem die Mannschaften die generierten Einnahmen beziehen. Ob der Vertrag, geltend für 2,5 Jahre plus Option auf zwei weitere, dabei beidseitig an verschiedene Bedingungen geknüpft ist, ließ BBL-Geschäftsführer Stefan Holz offen.

Die passenden Werbemittel werden von der 2. BBL gestellt. Während in der Bundesliga die Teams den Platz an der 24 Sekunden Wurfanzeige für die Barmer freiräumen müssen, ist dies in der ProA und ProB nicht geplant. Dort wird die Barmer aber ab der kommenden Saison das Logo der Liga zieren.

Auch der Online-Auftritt und die Präsenz in den Sozialen Netzwerken soll verbessert werden. Denn während die Bundesliga dort noch noch in den Anfängen steckt, hat sich die Barmer in diesem Sektor zukunftsorientiert aufgestellt. „Diesen Schritt nach vorne in einer 2. Bundesliga zu wagen, ist sicherlich eine gute Sache. Als teilnehmender Verein kann man sich darüber nur freuen“, sagte Nico Drmota.

LED-Banden kommen

In den kommenden Wochen wird es nun darum gehen, diese Partnerschaft mit Leben zu füllen. Für die Vereine heißt dass, vor allem eine breitere Öffentlichkeit anzusprechen. Die LED-Banden werden in der ProA ab der kommenden Saison für alle verpflichtend sein. „Möglicherweise hat dies für die neue Partnerschaft aus Sicht des Sponsors auch eine größere Rolle gespielt“, mutmaßte Daniel Müller, Geschäftsführer der 2. Bundesliga. Das Team Ehingen Urspring muss erst einmal den Klassenerhalt in der ProA schaffen. Auf einem guten Weg ist es mit sieben Siegen ja schon. Aber es bedarf noch weiterer Erfolge. „Wenn wir den Ligaverbleib gesichert haben, werden auch wir uns um neue Banden kümmern und die Angebote sondieren. Denn auch wir wissen, welche Vorteile diese bringen können“, setzte Drmota entsprechend Prio­ritäten.