Ratiopharm Ulm Point Guard Marcell Pongo wechselt nach Nürnberg

Ulm / swp

Pongo, der 2015 aus dem ungarischen Pecs kam, entwickelte sich in Ulm kontinuierlich weiter und sammelte von der Regionalliga bis zum EuroCup auf unterschiedlichsten Leistungsniveaus seine Erfahrungen. Pongo war Mitglied der ProB-Meistermannschaft 2017 und kam während seiner Zeit in Ulm auf 88 Zweitligaeinsätze sowie acht Bundesliga- und acht Eurocup-Spiele. „Marcell hat sich bei uns gut entwickelt. Er ist ein Paradebeispiel dafür, wie Spieler in unserem Programm heranreifen können, um dann als Basketball-Profis ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln“, so BBU ‘01 Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll. „Wir wünschen Marcell viel Erfolg in Nürnberg und werden seine Karriere weiterhin genau beobachten“, so Stoll.