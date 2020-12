Erneut mussten sich die Basketballer von Ratiopharm Ulm im Eurocup knapp geschlagen geben. In der Ratiopharm Arena verlor das Team von Trainer Jaka Lakovic gegen Buducnost Podgorica mit 73:77 (35:37). Die Ulmer Korbjäger schenkten eine deutliche Führung aus dem ersten Viertel her und fanden in ein...