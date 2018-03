Basketball Orange Acdemy taumelt dem Abstieg entgegen

Ulm / swp

Der Februar bleibt ein bitterer Monat für die Orange Academy. Nach den hohen Niederlagen gegen Crailsheim (76:103) und Hagen (55:99) sowie der Derby-Pleite in Ehingen (81:94) war für den Aufsteiger auch gegen die Niners Chemnitz ein Sieg außer Reichweite – und das lag nicht zuletzt am Start: Ohne den verletzten David Krämer kam das jüngste Team der Liga vor 500 Zuschauern an der Kuhberghalle offensiv nicht in die Gänge und sah sich nach zwölf Minuten mit einem 14:32-Rückstand konfrontiert.

Symptomatisch ist neben der schwachen Wurfausbeute das Offensivrebound-Verhältnis (0:7). „Wir haben schlecht angefangen und die nötige Physis vermissen lassen“, sagte Kapitän Nils Mittmann nach der 64:86-Niederlage.

„Uns fehlt momentan die Lockerheit“, so Mittmann. „Vieles ist verkrampft – das hat man unserem Spiel vor allem in der ersten Hälfte angesehen“, analysierte der Routinier. Da ohne Topscorer Krämer (Sprunggelenksverletzung) in der Offensive die Gefahr fehlte und die Ulmer in der Defensive meist einen Schritt zu spät dran waren, lagen sie zur Halbzeit bereits 27:45 zurück. In der zweiten Hälfte stemmte sich Ulm – angeführt von Till Pape (19 Punkte) – dann energisch gegen die vierte Pleite des Monats, doch die Hypothek erwies sich als zu hoch. In den restlichen sechs Spielen muss die Academy auf Ehingen drei Siege aufholen. Der Abstieg scheint nur noch eine Frage der Zeit.