Basketball Orange Academy: Niederlage im Achtelfinale der Playoffs

Ulm / swp

Die Orange Academy startet mit einer Niederlage in die Playoffs. Beim Zweitplatzierten der Nord-Staffel, LOK Bernau, verlor ein personell geschwächtes Ulmer Team am Samstagabend mit 96:83 (56:42). „Wir waren heute ohne viele Stammspieler in einer schwierigen Situation und vor allem auf den großen Positionen dünn besetzt“, so Head Coach Danny Jansson, der im Berliner Vorort Bernau auf Bretzel, Philipps, Ensminger, Möbus, Krimmer und Fazekas verzichten musste. Obwohl Till Pape mit 31 Punkten (11/14 Freiwürfe) seine stärkste Saisonleistung zeigte, schenkte das Jansson-Team 19 Offensiv-Rebounds her. Dazu kamen 13 Bernauer Dreier, die Ulm in Schlüsselmomenten immer wieder hart trafen. „Diese Runs müssen wir in Spiel zwei unbedingt kürzer halten“, stellte Danny Jansson mit Blick auf das zweite Achtelfinale (Sonntag, 15 Uhr, Kuhberghalle) heraus.

Im Verlauf des Spiels untermauerte Bernau früh seinen Favoritenstatus: Nach der Ulmer Führung zum 0:2 starteten die Brandenburger mit drei Dreiern ihren ersten Lauf (11:7, 3. Minute). Und Bernaus Distanzwürfe taten Ulm weiter weh: LOK setzte sich bis zur Viertelpause auf 32:22 ab. Nach dem höchsten Rückstand des Spiels (36:23, 12.) nahm dann Till Pape das Geschehen in die Hand: In einer Phase, in der Bernau wenig gelang, brachte er sein Team mit sieben Zählern im Alleingang wieder ins Spiel.

Wieder kam Bernaus Antwort von außen: Drei schnelle Dreier trafen Ulm eiskalt und hoben den Rückstand zur Halbzeit auf 14 Zähler an (56:42). Sechs Pape-Punkte brachten den Rückstand nach der Pause wieder in den einstelligen Bereich (59:51, 23.) – doch Bernau blieb unnachgiebig. Nach einem Kudic-Korb in der 25. Minute (86:76) kam das junge Ulmer Team nicht mehr heran.

Punkte Orange Academy Pape 31, Kudic, Davis je 19, Lanmüller, Stoll je 5, Mittmann 4, Heck, Großkopf.