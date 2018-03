Basketball Orange Academy: Jansson freut sich aufs Kellerduell

Ulm / swp

Nur nicht an die Tabelle denken! Was letzte Woche ganz gut geklappt und zum 88:82-Erfolg in Kirchheim geführt hat, gilt auch an diesem Wochenende für die Orange Academy. In der Kuhberg­halle steht morgen das vorentscheidende Duell um den Abstieg gegen die Baunach Young Pikes an (17 Uhr). Der Verlierer dieses Duells wird den Gang in die Pro B kaum noch verhindern können, der Gewinner könnte nach Siegen zu Ehingen aufschließen, das auf dem Nicht-Abstiegsplatz liegt – falls Ehingen kein Sieg gelingt.

Drei Spieltage vor dem Ende denken die Ulmer aber nur an die kommende Partie. „Wir reden nicht darüber, was wie laufen muss, damit wir die Klasse noch halten.Wir wollen einfach dieses Spiel gewinnen und den Abstiegskampf nochmal interessant machen“, sagt Coach Danny Jansson.

Ähnlich wird es in Baunach laufen. Der Talentschuppen des Erstligisten Brose Bamberg war lange Zeit abgeschlagener Letzter, hat aber nach einem Trainerwechsel und vier Siegen aus den danach folgenden fünf Spielen zum Vorletzten Ulm aufgeschlossen. Dass es für beide Team um viel geht, freut Jansson sogar ein wenig. „So ein wichtiges Spiel kurz vor Saisonende – das ist eine tolle, spannende Chance für uns“, meint der coole Finne.