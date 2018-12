Basketball Orange Academy hat das Pech gepachtet

Ulm/Elchingen / swp

Danny Jansson und seine Spieler kommen sich zur Zeit wie in einem schlechten Film vor. Ähnlich wie Bill Murray in „Und täglich grüßt das Murmeltier“ scheinen die Basketballer der Orange Academy in einer Zeitschleife gefangen zu sein. Jede Woche wiederholt sich dasselbe Spiel, egal ob gegen Schwenningen, Gießen oder München: Ulm agiert mit dem Gegner auf Augenhöhe, beide Teams haben die Chance auf den Sieg, doch mit den letzten Aktionen wirft Ulm alles weg.

„Wir haben nun drei Wege gefunden, ein Spiel nicht zu gewinnen – arg viele mehr kann es nicht mehr geben“, sagte Trainer Danny Jansson nach der 70:76-Niederlage seiner Pro-B-Mannschaft bei Bayern München II. Wenn sich der Finne da mal nicht täuscht. Am Samstag ist Ulm zum letzten Spiel des Jahres bei Frankfurt zu Gast, bevor es 2019 am 5. Januar mit dem Derby-Knaller gegen Elchingen weitergeht.

In München erlebten die Ulmer einmal mehr eine bittere Schlussphase. Beim Stand von 70:70 waren sie 17 Sekunden vor dem Ende in Ballbesitz gekommen, doch Tim Lanmüllers Dreierversuch verfehlte sein Ziel. Im Gegenzug brachte Matej Rudan seinen Distanzwurf im Korb unter. Dass ein verzweifelter letzter Ulmer Angriff postwendend wieder beim Gegner landete, der mit der Sirene von der Mittellinie zum 76:70-Endstand traf, passte zum Pech der letzten Wochen der Orange Academy. Allerdings wollte Jansson die Niederlagen nicht nur am fehlenden Glück festmachen: „Wir verdienen es gerade nicht zu gewinnen, weil wir in den Schlussminuten nicht diszipliniert genug agieren.“ So haben die Gegner Woche für Woche die Chance, die Partie doch noch für sich zu entscheiden. Und nutzen das gnadenlos aus. „Momentan trifft jedes Team gegen uns wilde Würfe, die das Spiel entscheiden“, ärgert sich Jansson.

Schwaches letztes Viertel

Ligakonkurrent ScanPlus Baskets Elchingen hat erneut gegen BBC Coburg gepatzt. Nachdem das Team von Trainer Pero Vucica bereits das Hinspiel verloren hat (64:69), setzte es auch in der heimischen Brühlhalle eine Niederlage. Der 83:78-Erfolg der Gäste war deren erster Auswärtssieg

Dabei sah es zu Beginn noch ganz gut für die Hausherren aus, die auf Marin Petric verzichten mussten. Dafür war Stefan Fekete dabei, dessen Einsatz wegen einer Grippe auf der Kippe gestanden hatte. Auch ohne den etatmäßigen Aufbauspieler in der Startformation legten die Elche einen fulminanten Auftakt hin und führten nach rund viereinhalb Minuten mit 17:7. Dann kam Coburg besser ins Spiel und verkürzte bis zum Viertelende auf 17:22. Zu allem Überfluss verletzte sich bei Elchingen auch noch C.J. Oldham Junior im ersten Durchgang und konnte nicht mehr mitspielen.

Trotzdem trumpfte der Favorit nun auf, bot den Fans einige Highlights und führte zwischenzeitlich mit 13 Punkten (46:33). Die Partie schien den erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch nach dem 35:46 Halbzeitrückstand kamen die Coburger wie verwandelt aus der Kabine. Vor allem Chase Adams war nun nicht mehr zu stoppen. Doch noch blieben die Elchinger auf Siegkurs.

Im letzten Viertel dauerte es allerdings nicht lange, dann glich Coburg aus (67:67). Zwar traf Elchingens bester Scorer, Jere Vucica noch zum 78:77. Doch das war die letzte Führung der Hausherren, die das vierte Viertel mit 11:22 klar verloren und damit den Sieg aus der Hand gaben.

Punkte Academy: Philipps 16, Lanmüller 15, Ensminger 11, Bretzel 9, Pape 9, Mittmann 5, Möbus 3, Krimmer 2.

Punkte Elchingen: Vucica 25, Kuhn 17, Ray-St. Cyr 11, Alispahic 7, Butler 7, Rozic 6, Oldham Jr. 3, Fekete 2.