Basketball Orange Academy gegen Crailsheim ohne Chance

Ulm / swp

Die Chance auf einen Coup der Orange Academy gegen die Crailsheim Merlins war ohnehin gering – und wurde vor dem Sprungball weiter reduziert. Routinier Nils Mittmann und Leistungsträger Joschka Ferner mussten wegen einer Grippe absagen, Teile des Teams hatten den Infekt zwar überstanden, waren aber nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte.

Eine Hypothek, die bei der 76:103 (31:43)-Niederlage gegen den Tabellenzweiten schwer wog, und die vor allem im dritten Viertel offensichtlich wurde. Bis dahin konnten die Gastgeber einigermaßen mithalten, auch wenn Crailsheim angeführt vom Ex-Ulmer Konrad Wysocki stark startete (16:5). Noch hatten die Spieler von Coach Danny Jansson die Kraft, um zurückzuschlagen. Erst verkürzten sie auf 16:19 und zeigten sich anschließend auch von einem 23:36-Rückstand unbeeindruckt. Kurz vor der Halbzeit sorgte ein 7:0-Lauf für das 30:36.

Die Merlins, die die Rückkehr in die Bundesliga anpeilen, konterten allerdings im Stile einer Spitzenmannschaft und zogen bis zur großen Pause erneut auf 43:31 davon. Als beide Teams zurück auf dem Feld waren, machten die Spieler von Trainer Tuomas Iisalo da weiter, wo sie aufgehört hatten. Korb um Korb bauten sie ihre Führung aus und lagen schließlich mit 68:42 in Front. Der Aufsteiger hatte nur noch wenig entgegenzusetzen. „Im dritten Viertel ist uns merklich die Puste ausgegangen, und gegen ein Team wie Crailsheim wird das Ergebnis dann schnell hässlich“, sagte Jansson, nahm seine Spieler aber gleich in Schutz: „Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“

32:18 gewannen die „Zauberer“ aus dem Hohenlohischen den dritten Durchgang und stellt damit gegen den Abstiegskandidaten schon früh die Weichen auf Sieg. Immerhin steckten die Ulmer in der Kuhberghalle nicht auf, ließen sich nicht komplett abschlachten und konnten letztlich den Abstand unter die 30-Punkte-Marke drücken. Für Jansson ging der Blick nach der Partie nach vorne: „Jetzt geht es darum, dass wir diese Niederlage hinter uns lassen und schnell wieder zu Kräften kommen.“

Punkte für die Academy: Pape 17, Krämer 16, Bretzel 14, Möbus, Rohwer je 7, Philipps 6, Ensminger 5, Pongo 4.