Basketball Orange Academy dank glänzender Abwehr mit Auswärtssieg

Ulm/Elchingen / seb

110 Punkte haben die Basketballer der Orange Academy in der Pro B kassiert – in zwei Saisonspielen wohlgemerkt. Dank der erneut guten Defensivleistung gewann das Team von Trainer Danny Jansson auch seine zweite Partie und kehrte mit einem 65:56-Erfolg im Gepäck aus Köln zurück. „Ich bin vor allem mit der Intensität und dem Fokus meiner Mannschaft zufrieden“, sagte der Finne, der angesichts des makellosen Saisonstarts des Ulmer Talentschuppens und Tabellenplatz zwei vollauf zufrieden ist: „Dass wir zum Auftakt zwei Siege einfahren konnten, bringt uns natürlich in eine gute Situation.“

Bei den RheinStars taten sich die Ulmer zunächst schwer, konnten aber nach einem 2:8 bis zum Viertelende zum 12:12 ausgleichen. Im zweiten Durchgang zeigten die Talente dann, was in ihnen steckt. Gerade einmal sieben Zähler ließen sie in zehn Minuten zu und zogen dank eines 12:0-Laufs auf 24:15 davon. Gekrönt wurde dieser Run von einem Alley-oop-Dunking von Nico Bretzel. Zwar blieben die Kölner dran, doch die junge Garde um Zach Ensminger blieb in kritischen Situationen cool. Zu Beginn des letzten Durchgangs schüttelte die Academy die Hausherren dann endgültig ab und steuerte auf den verdienten ersten Auswärtssieg zu.

Den hätten die Elchinger Basketballer ebenfalls gerne gefeiert, doch der Meister unterlag mit 70:74 bei den Talenten von Bayern München II. „Wir haben schlecht gespielt“, sagte Sportdirektor Dario Jerkic und sprach von einer verdienten Niederlage: „Die meisten Probleme haben wir uns selbst bereitet.“ Dreieinhalb Minuten vor dem Ende hatte das Team von Coach Pero Vucica noch mit 67:61 geführt, doch dann rächte sich die schlechte Trefferquote (nur 3 von 27 Dreier fanden ihr Ziel). Drei Fehlwürfe in Serie nutzten die Bayern, die in dem 19 Jahre alten Nelson Weidemann (26 Punkte) den überragenden Akteur in ihren Reihen hatten, zur Führung, die sie über die Zeit retteten.

Für Elchingen erzielte der unter der Woche zurückgekehrte Jere Vucica zwar 15 Zähler, hatte aber wie viele seine Kollegen keine gute Trefferquote. Brian Butler war mit 16 Punkte und 15 Rebounds (6 davon am offensiven Brett) zwar statistisch am auffälligsten, leistete sich aber in den entscheidenden Phasen auch Fehler. „Wenn wir so spielen, verlieren wir noch mehr Spiele“, sagte Dario Jerkic, der feststellen musste, dass es für die Gegner etwas Besonderes ist, den Meister zu besiegen. „Die haben sich gefreut, wie wenn sie Real Madrid geschlagen hätten.“