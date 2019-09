Die deutschen Basketballer wollen bei der WM in China den ersten Schritt zu einem Qualifikationsturnier für Olympia 2020 machen. Nach zwei Niederlagen hat das Team von Bundestrainer Henrik Rödl bei der WM keine Chance mehr auf die Zwischenrunde und trifft am Donnerstag (10.30 Uhr/Magentasport) in Shenzhen im letzten Vorrundenspiel auf den ebenfalls sieglosen Außenseiter Jordanien.

Anschließend geht es für die deutsche Mannschaft in der Platzierungsrunde um die Ränge 17 bis 32 noch gegen Senegal und Kanada. Mit drei Siegen in den letzten drei WM-Spielen wäre der Sprung zu einem Turnier, in dem es um ein Ticket für die Sommerspiele in Tokio geht, sicher geschafft.