Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben beim Meisterturnier der Bundesliga auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Zwei Tage nach dem überraschenden Erfolg gegen Titelverteidiger Bayern München setzten sich die Ulmer am Montagabend in München auch gegen die hoch gehandelten EWE Baskets Oldenburg mit 85:66 (42:35) durch.

Spannender Turniertag in München

Bester Werfer im Team von Trainer Jaka Lakovic war Tyler Harvey mit 15 Punkten. Bei den Oldenburgern kam Nathan Boothe auf 19 Zähler. Im ersten Spiel des Tages hatte Topfavorit Bayern München seinen ersten Erfolg gefeiert. Die Bayern deklassierten das stark ersatzgeschwächte Team der Hakro Merlins Crailsheim mit 110:79.

Überraschungserfolg gegen Topfavoriten München

Am Samstag hatten die Ulmer Basketballer ihre Auftaktpartie gegen Turnierfavorit Bayern München überraschend mit 95:85 gewonnen. Insbesondere Neuzugang Thomas Klepeisz wusste auf Anhieb zu überzeugen und war neben Tyler Harvey und Archie Goodwin der beste Scorer bei Ratiopharm Ulm.

Für die Schützlinge von Coach Jaka Lakovic geht es weiter Schlag auf Schlag beim BBL-Finalturnier. Die nächste Partie steht bereits wieder in zwei Tagen an. Am Mittwoch geht es um 20.30 Uhr gegen die Crailsheim Merlins.