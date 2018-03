Basketball Nicht nur weibliche Fans kommen auf ihre Kosten

Ilshofen / Michael Wiedmann

Die Crailsheim Merlins sorgen dafür, dass beim heutigen Heimspiel gegen die Rheinstars Köln die Damen voll auf ihre Kosten kommen. Sekt zum Anstoßen auf einen gelungenen Abend kann ebenso gekauft werden wie Damen-T-Shirts im Merlins-Fanshop – vor Ort mit 20 Prozent Rabatt – und fürs Auge gibt es auch noch etwas ganz Spezielles.

Basketball gespielt wird aber auch, schließlich marschiert die Saison in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A stramm in Richtung Play-offs. Sechs Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde geht es darum, sich auch psychisch in eine gute Ausgangslage für die Aufstiegsrunde zu bringen. Ein Härtetest gegen einen möglichen Play-off-Gegner kommt da gerade recht.

Die Rheinstars Köln haben sich im oberen Tabellendrittel festgespielt und kämpfen um das Heimrecht in der ersten Runde. Aufgrund durchwachsener Leistungen zuletzt (fünf Siege, fünf Niederlagen) sind die Kölner auf Rang 5 abgerutscht. Auch am vergangenen Spieltag zeigten sich die Rheinstars als die berühmte Wundertüte, als sie Spitzenreiter Vechta beim 57:58 an den Rand einer Niederlage brachten.

Hinspiel als Warnung

Ebenso dürfte das Hinspiel in der Lanxess-Arena in Köln Warnung genug für das Iisalo-Team sein, die Aufgabe heute Abend hoch konzentriert anzugehen. Erst in der Overtime waren die Zauberer am sechsten Spieltag als Sieger vom Feld gegangen (81:76). „Köln spielt gerade gegen die Top-Teams extrem gut, hat dagegen immer wieder Probleme gegen weiter unten stehende Gegner“, hält der Coach der Merlins fest, der die Kölner nicht nur deshalb für eines der „interessantesten Teams der Liga“ hält: „Sie sind in meinen Augen die defensivstärkste Mannschaft der ganzen Liga.“ Zudem sei die Spielstruktur ungewöhnlich, da die Rheinstars ohne „echten Point Guard agieren“.

In der aktuellen Saisonphase kommen die Rheinländer als hochinteressanter Gradmesser nach Hohenlohe, wie Sportdirektor Ingo Enskat findet: „Gegen einen potenziellen Play-off-Gegner wie Köln können eben solche Qualitäten gefordert sein, wie wir sie jetzt in Hamburg zeigen mussten. Dort sind wir über den Kampf zurück ins Spiel gekommen und haben das Spiel in der zweiten Halbzeit umbiegen können.“

Integration schreitet voran

Unabhängig vom Gegner sei es wichtig, die restlichen Spiele für die weitere Integration der Neuzugänge Philipp Neumann und Derrick Marks zu nutzen und dabei die Spannung aufrechtzuhalten, so Enskat weiter. „Im straffen Terminplan kommen eine kurze Regenerations- und Vorbereitungszeit nach dem langen Hamburg-Trip als zusätzliche Herausforderung hinzu“, ergänzt Iisalo.

Info Die Partie live und in voller Länge gibt es wie gewohnt online auf

www.airtango.live, es gibt jedoch auch noch Tickets im Vorverkauf (siehe unten) oder an der Abendkasse.