Team Ehingen Urspring Nächster Schritt zum großen Ziel

Ehingen / Maurice Glienke

Es ist erst knapp einen Monat her, da hatte das Team Ehingen Urspring erst drei Siege auf dem Konto und stand mit dem Rücken zur Wand. Nur wenige hatten dort gedacht, dass es zu dieser Wende kommen würde. Durch den 92:83-Heimsieg gegen die Uni Baskets Paderborn sind es Mitte Februar vier Erfolge mehr.

Es ist erst knapp einen Monat her, da hatte das Team Ehingen Urspring erst drei Siege auf dem Konto und stand mit dem Rücken zur Wand. Nur wenige hatten gedacht, dass es zu einer Wende kommen würde. Durch den gestrigen 92:83-Heimsieg gegen die Uni Baskets Paderborn sind es Mitte Februar vier Erfolge mehr auf dem Konto. Bei noch sieben ausstehenden Partien werden die Aussichten auf den Klassenerhalt für das Team von Trainer Domenik Reinboth immer größer.

Einer der Hauptfaktoren für den Aufschwung der letzten Wochen ist mit Sicherheit der bundesligaerfahrene Achmadschah Zazai. Mit „Cha Cha“ gab es noch keine Niederlage und das hat gute Gründe: Der kleine Spielmacher dirigiert seine Mitspieler in die richtige Position und findet sie dort auch meist anspielbereit. Er spricht viel mit seinen Mitspielern und auch mit den Gegnern, oder wie es sein Trainer Domenik Reinboth ausdrückte: „Cha Cha spricht den ganzen Tag viel und das ist gar nicht mal so schlecht“. An dem so wichtigen Sieg über die Paderborner hatte auch er seinen Anteil, erneut war es aber eine starke Teamleistung, mit denen Ehingen den Gästen den Zahn zog.

Zu Beginn erwischten die Steeples ein nahezu perfektes Viertel. Vom Start weg waren sie, wie schon in Hamburg, mit viel Energie dabei und zwangen den Gegner zu Fehlern. Diese wurden eiskalt ausgenutzt. Beim Stand von 11:5 für Ehingen sah sich Paderborns Trainer Uli Naechster gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Doch die kurze Besprechung mit seinem Team brachte nicht die Wende. Zwar verkürzte Paderborn auf 11:7, doch dann schalteten die Steeples einen Gang höher. Ein 8:0-Lauf und es stand 19:7. Erneut war es der starke Kevin Yebo, der die gegnerische Defensive vor große Probleme stellte. Dabei erklärte Steeples-Coach Reinboth nach der Partie: „Kevin hat diese Woche nur einmal trainiert, aber trotzdem wieder super gespielt“. Zum Ende des Viertels stand ein 26:10 für die Ehinger auf der Anzeigetafel. Einige Zuschauer trauten ihren Augen kaum, solch großer Vorsprung nach den ersten zehn Minuten war in der Halle am Johann-Vanotti-Gymnasium bisher noch nie zu sehen gewesen. „Uns hat im ersten Viertel völlig die Intensität gefehlt und diesem Rückstand liefen wir dann lange hinterher“, erklärte Paderborns Trainer Uli Naechster.

Im zweiten Abschnitt blieb der Vorsprung des Team Ehingen Urspring aber weiterhin konstant hoch. Der Ball lief schön durch die eigenen Reihen und die freien Mitspieler wurden gefunden. Mit drei erfolgreichen Dreipunktewürfen in Folge stand es sogar zwischenzeitlich 42:26. Die Gäste schienen damit nicht gerechnet zu haben.

Doch drei Minuten vor der Halbzeit knickte Kevin Yebo um und musste ausgewechselt werden. Das sorgte für einen Bruch im Ehinger Spiel. Mit nur noch sieben Punkten Vorsprung (46:39) ging es in die Halbzeitpause, die für die Steeples mit ihren wenigen Spielern zum richtigen Zeitpunkt kam.

Aus der Pause kamen die Uni Baskets aus Paderborn dann aber treffsicherer. Drei erfolgreiche Distanzwürfe, nur durch Punkte von Davonte Lacy unterbrochen und schon war die Führung der Gastgeber weggeschmolzen (48:48). Kurz danach brachte Devonte Brown die Gäste erstmals seit der ersten Minute in Führung. Während oftmals in dieser Saison die Ehinger verzagten und schlechte Entscheidungen trafen, war es diesmal umgekehrt. Scharfschütze Seger Bonifant markierte neun Punkte in diesem Abschnitt und stellte auf 68:61.

Danach gelang den Gästen aus Ostwestfalen vier Minuten kein Punkt mehr. In dieser Zeit erarbeiteten sich die Steeples einen Vorsprung zum 75:61. Vor allem die großen Spieler Yebo und Strangmeyer wussten dabei die Schwächen des Gegners auszunutzen. Auch weil deren Kapitän und Topscorer Morgan Grim nur vier Punkte gelangen und er frühzeitig vom Feld musste. Aber zum Ende war der Vorsprung noch nicht genug, die Gäste ließen sich nicht abschütteln und verkürzten auf 84:80. Die passende Antwort darauf gab Spielmacher Zazai per Dreipunktewurf.

Als Davonte Lacy und Bradley Hayes von der Freiwurflinie zum Schluss die Nerven behielten, war der wichtige Heimsieg für das Team Ehingen Urspring endgültig perfekt.