Letzte Aufgabe vor der außergewöhnlichen Zusatzschicht in dieser formidablen Basketball-Saison: Das letzte ProA-Rückrundenspiel der Ehinger Basketballer in Kirchheim hält durchaus Spannung bereit. Am Samstagabend (19.30 Uhr/airtango.live) will sich das Team Ehingen Urspring gegen die Kirchheim Knights noch einmal gut präsentieren.

„Wir wollen mit Schwung in die Playoffs gehen“, sagt Ehingens Manager Nico Drmota, der davon ausgeht, dass der Derbygegner den Fans in der eigenen Stadthalle einen schönen Saisonabschied bieten möchte. Auch wenn die Gastgeber eine Negativserie von zwei Niederlagen im Rücken haben, „Kirchheim ist kein schlechter Gegner“, so Drmota. Und schon das Hinspiel war mit 86:84 mehr als knapp zu Gunsten Ehingens ausgegangen.

Die Steeples müssen ohne die starken Außenspieler Tim Hasbargen und Seger Bonifant antreten. Während Hasbargen geschient an Krücken gehen muss und definitiv nur zuschauen kann, ist es bei Bonifant eine vage Angelegenheit. Er befinde sich unter ständiger ärztlicher Beobachtung, mein Drmota. Ein Einsatz während der Playoffs sei noch nicht ganz ausgeschlossen.

Viel Unterstützung von den Fans

So fährt die Truppe mit einer spärlichen Achter-Rotation – aber dafür viel Fanunterstützung – zu den Teckstädtern, „um dieses Spiel zu gewinnen.“ Beim 87:75-Erfolg in Rostock und dem 89:81-Heimsieg zuletzt gegen Trier hat die Mannschaft eindrucksvoll bewiesen, dass sie mit wenig Manpower, aber dafür umso beherzterem Einsatz eine Partie entscheiden kann. „Auch in diesem Spiel werden die Faktoren Wille und Moral zum Tragen kommen“, sagt der Manager und schätzt, dass es langsam an die Substanz gehen dürfte. „Dass die Kräfte schwinden, damit müssen wir rechnen. Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs das ordentlich hinkriegen.“

Handball Marko Gegic ist neuer Trainer der TSG Ehingen Marko Gegic ist der neue Handball-Trainer der TSG Ehingen. Auch seine Brüder Mario und Andi sind mit dem sportlichen Geschehen in und um Ehingen behaftet. Ohne Sport läuft in den Gegic-Familien überhaupt nichts.

Rein rechnerisch ist eine Endplatzierung zwischen Rang vier und Rang sieben für das Team Ehingen Urspring möglich. Dass sie sich noch den Heimvorteil mit Platz vier sichern, ist aber am unwahrscheinlichsten. Realistischer ist eine Tabellen-Konstellation, aufgrund derer die Steeples zum ersten Spiel eine Reise antreten müssen – und die soll wünschenswerterweise eine nicht allzu weite sein. Denn bei einer Serie, die sich im fünften Spiel entscheidet, hätte Ehingen drei Auswärtsfahrten zu bestreiten. „Ich hoffe, wir bleiben von Reisestrapazen verschont“, so Drmota, der sich wie das gesamte Umfeld aber auf die „Extraschicht“ freut.

Das letzte Mal erlebt hat Basketball-Chef Drmota und auch Trainer Domenik Reinboth eine solche Meisterrunde in der Saison 2013/14, als noch Lebendlegende Ralph Junge das Team coachte. Hier war Erdgas Ehingen/Urspring im fünften Spiel „rent4office Nürnberg“ unterlegen. Just diese Konstellation mit Ralph Junges Falcons ist fünf Jahre später wieder möglich!

