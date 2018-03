Basketball 2. Bundesliga ProA Mit gutem Teamplay die drittbeste Defensive knacken

Von Helen Weible

Der kommende Gegner des Team Ehingen Urspring ist ein echtes Kaliber, um nicht zu sagen eine ordentliche Hürde auf dem Weg zum Klassenerhalt. Die MLP Academics Heidelberg verfügen über einen abgebrühten, routinierten ProA-Kader, der die drittbeste Defensive der zweiten Basketball-Bundesliga stellt. Am Sonntag kommt das Team des serbischen Trainers Frenki Ignjatovic in die Halle am Vanotti-Gymnasium. Sprungball ist um 17.30 Uhr. Tickets für das Heimspiel gibt es unter ticketmaster.de zu kaufen.

Den Tabellendritten zu schlagen, wäre für die Steeples ein Coup und Trainer Domenik Reinboth erkennt trotz der Qualität des Gegners „definitiv eine Chance“. Allerdings fordert er von seiner Mannschaft die „richtige Intensität“. Das heißt nach vier Niederlagen in Folge und einem nicht zufriedenstellenden Auftritt vor gut einer Woche in Köln müssen Davonte Lacy und Co. eine deutliche Schippe drauf legen. Aber wie schlägt man ein Team, das sich gerade aufs Punkte-Verhindern so trefflich versteht? „In unserem Defensivverhalten fängt es an“, sagt Reinboth, „wenn wir deren Angriff früh stoppen und schnell nach vorne spielen, dann funktioniert das.“ Hierbei kommt es vor allem darauf an, dass jeder Spieler seinen Teil dazu beiträgt. „Es kommt aufs Teamplay an, nicht aufs eins gegen eins“, betont der Ehinger Coach.

Basti Schmitt fehlt sicher

Um sich auf Heidelberg gründlich vorzubereiten, hatte die Mannschaft viel Zeit. Einzig fehlten im Training teils die Nachwuchskräfte Franklyn Aunitz (verletzt), Moritz Noeres und Nils Leonhardt (wegen Abitur-Prüfungen) sowie Kevin Strangmeyer, der mit der Schule unterwegs war. Ebenso nicht im Mannschaftstraining war Sebastian Schmitt, der auch sicher für das Spiel am Sonntag ausfallen wird. Das Außenband an seinem Knie ist seit dem Köln-Spiel so überdehnt, dass es nicht die nötige Stabilität hat. „Es wäre zu riskant, ihn spielen zu lassen“, erklärt Reinboth, der zur Video-Analyse den Heidelberger Sieg vom Mittwochabend heranzog. Hier setzte sich das Team um die offensivstarken Akteure Shyron Ely und Evan McGaughey mit 88:75 gegen Hanau durch. Auch an der Leistung der Ehinger im Hinspiel am 10. Dezember gegen Heidelberg könnte man sich orientieren. Beim 70:76 hatte man das Spiel erst in der Schlussphase von der Freiwurflinie verloren. Aber genau das ist auch die Stärke der Neckarstädter: „Umkämpfte, enge Spiele entscheiden sie mit ihrer Erfahrenheit“, sagt Reinboth. Konstanz im Kader, wenig Verletzungen und einen starken Neuen mit US-Guard Eric Palm rechtfertigen den dritten Tabellenplatz der Heidelberger.

Einen Heimsieg zu feiern wird also ein schweres, aber nicht unmögliches Unterfangen. Gleichzeitig geht der Blick in Richtung des Abstiegskampfes zwischen der Orange Academy Ulm und den Baunach Young Pikes am Sonntag (17 Uhr/Kuhberghalle). Aus Ehinger Sicht ist ein Erfolg des Nachbarn erwünscht. „Wenn wir und Ulm gewinnen, haben wir zwei Spiele Vorsprung auf den Letzten. Das wäre vor den letzten beiden Partien die Wunschkonstellation“, meint Reinboth. Aber ein Wunschkonzert war die ProA noch nie.