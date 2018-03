Crailsheim Crailsheim Merlins reisen zu Hamburg Towers

Ex-Merlin Walter Lemon erhält NBA-Vertrag

Walter Lemon jr., der in der Saison 2014/15 für die Crailsheim Merlins in der Basketball-Bundesliga spielte, hat einen Zehn-Tages-Vertrag beim NBA-Klub New Orleans Pelicans unterschrieben. Der 27-jährige Point Guard kam bei den Zauberern auf 6,4 Punkte, 1,0 Rebounds und 1,1 Assists pro Spiel. Nach seiner Zeit in Crailsheim war Lemon unter anderem in der Türkei und in Griechenland aktiv. Zuletzt kam er in 36 Partien der NBA-G-­League für die Fort Wayne Mad Ants zum Einsatz und erzielte dort 22,7 Zähler pro Spiel. Sein Zehn-Tages-Vertrag bei den Pelicans begann am Mittwoch, 21. Februar. jom