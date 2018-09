Basketball Miller kann bei Ratiopharm Ulm eine Ära beenden

Ulm / Von Sebastian Schmid

Die Liste derer, die es probiert haben, ist lang: DeAndre Kane, Pierria Henry, Deonte Burton, Tommy Mason-Griffin, Edgar Sosa und Lance Jeter. Sie alle haben in den vergangenen Spielzeiten vergeblich versucht, (einen gesunden) Per Günther aus der Startformation der Ratiopharm-Basketballer zu verdrängen. Dabei betont Trainer Thorsten Leibenath, unter dessen Ägide all diese Akteure gespielt haben, dass der Aufbauspieler bei ihm nie gesetzt war, sondern sich in jeder Vorbereitung wieder neu beweisen musste. „Das hat er aber jedes Mal geschafft.“

Mit Raymar Morgan im Team

Der Mann, der dieser Starter-Serie ein Ende setzen könnte, heißt Patrick Miller. Der Neuzugang stand bislang in dieser Vorbereitung in allen Testspielen der Ulmer Basketballer in der ersten Fünf. Auf den Hinweis, dass er womöglich die Ulmer Basketball-Legende schlechthin aus der Startformation verdränge, reagiert der Amerikaner etwas verlegen. Denn Miller ist durchaus bewusst, wenn er da im teaminternen Duell schlagen könnte.

Der verheiratete Vater eines zweijährigen Sohns verbindet nicht nur seit seiner Jugendzeit eine Freundschaft mit Ratiopharm-Neuzugang Dwayne Ewans, sondern er hat auch gute Verbindungen zu Katin Reinhardt und Raymar Morgan, mit dem er 2016 die Summer League im Trikot der Chicago Bulls gewonnen hat. Bei dem Duo hat sich der 26-Jährige vor seinem Wechsel von Gaziantep (Türkei) Informationen über Ulm eingeholt.

Günther selbst ahnt, was ihm in der am 28. September mit dem Heimspiel gegen Bayern München beginnenden Saison blüht. „Vielleicht komme ich in diesem Jahr von der Bank und spiele nur noch 15 oder 20 Minuten, dafür aber mit mehr Energie“, sagte der 30-Jährige dem Basketball-Magazin BIG. Eine Vorstellung, die zwar ungewohnt, aber auch reizvoll ist. In den vergangenen Spielzeiten lastete zu häufig zu viel Verantwortung auf den Schulter des Teamkapitäns, der trotz kleineren und größeren Blessuren auf die Zähne biss und versuchte, das Team mitzuziehen. Vor allem in der abgelaufenen Saison, als die Playoffs verpasst wurden, war zu sehen, dass Günther zu sehr mit seiner eigenen Leistung beschäftigt war und die Mannschaft nicht wie gewohnt dirigieren konnte.

Seine neue Rolle könnte also auch ihm eine Hilfe sein. „Ich denke, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir zwei großartige Anführer haben“, sagt Miller, der trotz des gezeigten Selbstbewusstseins nicht selbstherrlich auftritt: „Per ist ein sehr erfahrenen Spieler und ich kann eine Menge von ihm lernen.“

Was ihm sein Kapitän allerdings nicht beibringen kann, ist ein Dunking. Doch das ist auch gar nicht nötig. Obwohl gerade einmal 1,85 Meter groß – für Basketball-Verhältnisse eher unterer Durchschnitt – stopft Miller den Ball locker aus dem Stand durch den Korb. Eine Art zu punkten, die ihm gefällt und auf die sich die Ulmer Fans freuen können. Deshalb sagte Leibenath bei der Bekanntgabe von Millers Verpflichtung auch: „Wir werden einen Aufbauspieler mit einer spektakulären Spielweise erleben.“

Erinnerungen an Jeff Gibbs

Neben seinen Sprungfähigkeiten, die an Jeff Gibbs erinnern, ist der passionierte Playstation-Spieler („Spiderman“ und „NBA2K“) auch ein ausgezeichneter Balldieb. Eine defensive Fähigkeit, die nicht zu den Ulmer Stärken zählt. Gemeinsam mit Gießen belegten die Ratiopharm-Akteure mit 5,1 Steals im Schnitt pro Partie vergangene Saison in der Liga-Rangliste in dieser Kategorie den letzten Platz. Miller will das ändern: „Für mich fängt ein Spiel mit der richtigen Verteidigung an. Darauf konzentriere ich mich zuerst.“

Seine persönlichen Zielen für die kommende Saison hat Miller klar vor Augen: „Ich will zeigen, dass ich ein Team anführen kann.“ Vieles deutet darauf hin, dass er von Leibenath die Chance bekommt, zu beweisen, dass er den Worten Taten folgen lassen kann.