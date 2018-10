Basketball MHP Riesen machen es spannend

Ludwigsburg / Simon David

Der Saisonauftakt ist den MHP Riesen Ludwigsburg gelungen: Am zweiten Spieltag der Basketball-Bundesliga feierten sie ihren zweiten Heimsieg. Drei Viertel waren sie gegen die Eisbären Bremerhaven dabei das klar bessere Team und zeigten vor allem in der Defensive eine starke Leistung. Nach einem sehr schwachen dritten Quarter war es zwischenzeitlich jedoch noch einmal unnötig spannend.

In den ersten dreieinhalb Spielminuten gelang den Gastgebern noch wenig. Nur einen einzigen Korb erzielten sie da, sodass Riesen-Coach John Patrick bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eine Auszeit nahm. Die Ansprache des Trainers zeigte Wirkung denn binnen kurzer Zeit erzielten Karim Jallow, Adam Waleskowski und Aaron Best jeweils einen Dreier zum 11:6. Thomas Wilder erhöhte auf 13:6. Die Gastgeber agierten sehr souverän, holten sich die meiste Rebounds und führten nach dem ersten Viertel mit 20:13.

Defensive steht

Im zweiten Spielabschnitt stand die Ludwigsburger Defensive noch sicherer als zuvor. Ein ums andere Mal scheiterten die Eisbären an der Abwehrformation der Riesen. Doch auch die Spieler um Teamcaptain David McCray, der sein 400. Bundesligaspiel absolvierte, vergaben mehrere gute Chancen. Besonders aus der Distanz wurde mehrfach nur der Ring getroffen. Trotzdem wuchs die Führung bis zur Halbzeitsirene auf 16 Punkte zum 38:22.

Nach dem Seitenwechsel drohte das Spiel zu kippen, denn die Riesen vergaben plötzlich auch die besten Möglichkeiten. Gerade einmal 13 Punkte erzielten sie im dritten Quarter. Dafür fanden die Bremerhavener nun zu ihrem Spiel und kämpften sich Punkt für Punkt heran. Mit zwei verwandelten Freiwürfen sorgte Jan Wimberg kurz vor Viertelende für den Ausgleich zum 51:51. Trainer John Patrick fand in der zweiminütigen Pause dann offenbar die richtigen Worte, um seine Mannschaft zu motivieren. Malcolm Hill traf zu Beginn des Schlussabschnitts zum 53:51, obwohl er gefoult worden war. Den fälligen Freiwurf versenkte er ebenfalls.

Nun waren es die Eisbären, die auch aus bester Position nicht trafen. Ganze sieben Punkte erzielten sie in den letzten zehn Minuten, während die Ludwigsburger nun wieder ihren Rhythmus fanden und sowohl von der Freiwurflinie als auch aus dem Spiel heraus erfolgreich waren. So traf Kelan Martin nach einem Fastbreak zum 61:54. Fünf Minuten vor Schluss führten die Gastgeber wieder mit neun Punkten. Obwohl auch in der Schlussphase die eine oder andere Chance vergeben wurde, stand der Sieg der MHP Riesen mehrere Minuten vor Schluss praktisch fest. Zu groß war der Vorsprung.

Die Gäste schienen sich in ihr Schicksal zu fügen. In den letzten vier Minuten trafen sie nur noch ein einziges Mal. So fiel der Sieg der Ludwigsburger am Ende mit 75:58 sehr deutlich aus. Nach dem Auftakterfolg gegen die Fraport Skyliners am vergangenen Wochenende rangieren die Ludwigsburger nach zwei Spielen erst mal in der Spitzengruppe der Bundesliga. Die Anhänger in der vollen MHP-Arena feierten den Sieg ihrer Mannschaft, ganz besonders aber David McCray. Unter anderem zeigten die Fans ein riesiges Shirt mit einer 400.

Für die Riesen geht es am Samstag in Göttingen im Pokal weiter. Das nächste Bundesligaspiel bestreiten sie am 15. Oktober in Bamberg.