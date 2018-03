Basketball Merlins II vor wichtigem Kellerduell

Crailsheim / Michael Wiedmann

Vor einem wichtigen Spiel stehen die Crailsheim Merlins II in der ersten Regionalliga Südwest. Der Aufsteiger will beim direkten Konkurrenten BG Karlsruhe (BAC Hockenheim) zwei Punkte im Abstiegskampf einfahren. Die Partie beginnt heute um 19 Uhr in Karlsruhe.

Vor Beginn der Saison stand der Traditionsklub und ehemalige Erstligist BG Karlsruhe vor dem Aus, konnte nur durch die Lizenz des BAC Hockenheim in der Regionalliga bleiben. Dementsprechend kleine Brötchen backen die Badener nun auch und kämpfen ebenso wie die zweite Mannschaft der Merlins ums sportliche Überleben in der vierten Liga.

Karlsruhe in guter Form

Am vergangenen Spieltag mussten die Zauberer gegen Tübingen Federn lassen, während die Karls­ruher mit einem Sieg in Fellbach an den Crailsheimern vorbeiziehen konnten. „Karlsruhe spielt seit einigen Wochen sehr guten Basketball, daher ist uns bewusst, welch schweres Spiel wir vor der Nase haben“, meint Merlins-Coach Kai Buchmann. Die schlechte Leistung aus dem Spiel gegen Tübingen müsse man schnell aus dem Gedächtnis ­streichen. „Allerdings gehören solche Spiele auch zur ganz normalen Fluktuation bei einem so jungen Team wie unserem.“ Deshalb ist Buchmann auch zuversichtlich, dass sein Team in Karls­ruhe wieder besser auftreten wird.

Die Sporthalle am Friedrich-List-Gymnasium ist bislang ein gutes Pflaster für die Merlins. Sowohl die U-16-Bundesligamannschaft als auch die Profis von Tuomas Iisalo konnten ihre Spiele gegen die bis dato dort beheimateten PS Karlsruhe Lions gewinnen. Nun sind die Merlins II am Zug.