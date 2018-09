Basketball Merlins gewinnen Testspiel in Frankfurt

Crailsheim / Michael Wiedmann und Klaus Helmstetter

Erstliga-Aufsteiger Crailsheim zeigt sich nach dem schwachen Heimspiel gegen Chemnitz beim Ligakontrahenten von einer anderen Seite.

Nach der Enttäuschung über den blutleeren Auftritt im letzten Heimtest gegen die Niners aus Chemnitz am vergangenen Donnerstag jubeln die Hakro Merlins Crailsheim doch noch über einen Erfolg am Volksfestwochenende.

Im ersten Duell mit einem Konkurrenten aus der Easy-Credit-Basketball-Bundesliga in der laufenden Vorbereitung konnten sich die Merlins am Sonntag gegen die Fraport Skyliners durchsetzen. Beim 67:62-Erfolg in Frankfurt mussten beide Coaches auf Leistungsträger verzichten.

Rush wird geschont

Auf Frankfurter Seite waren dies Trae Bell Haynes, Brady Heslip und Shawn Huff, Landsmann von Merlins-Coach Iisalo, der wiede­rum Brion Rush nicht einsetzen konnte. Den plagen, laut Ingo Enskat, dem sportlichen Leiter, muskuläre Probleme. „Nichts Ernstes. Sein Aussetzen war eher eine Vorsichtsmaßnahme.“

Mit den erfahrenen Spielern Quantez Robertson, Jonas Wohl­farth-Bottermann und Akeem Vargas sowie den Neuzugängen Eric Murphy und Jason Clark stand dem Aufsteiger aus der Horaffenstadt aber ein immer noch stark besetztes Frankfurter Team gegenüber. Dementsprechend gehörte das erste Viertel den Gastgebern (19:12).

Mit einer ausgeglichenen Teamleistung fanden die Merlins ab dem zweiten Viertel besseren Zugriff auf die Defense der Skyliners und gingen mit einer knappen Pausenführung in die Kabine (34:36).

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie eng und in ihrem Verlauf ein typisches Vorbereitungsspiel. Die Führung blieb aber aufseiten der Gäste, die auch im Schlussviertel die Oberhand behielten und mit dem 67:62-Sieg ihren dritten Erfolg in der Vorbereitung auf die Bundesligasaison nach Hause nahmen. „Das Team hat ein positives Zeichen gesetzt, sich auswärts gegen einen Ligakonkurrenten gut geschlagen“, freute sich Ingo Enskat.

Am Volksfestmontag erkundete die Mannschaft traditionell gemeinsam den Festplatz und nahm anschließend eine Sponsoreneinladung im Engel-Zelt wahr. „So wie das Volksfest dann auch schon in der Nacht wieder abgebaut wird, geht auch bei uns ab Dienstagvormittag die normale Routine weiter.“

Am Mittwochabend (19.30 Uhr) steht dann das letzte Testspiel gegen einen weiteren Ligakonkurrenten auf dem Programm, wenn das Iisalo-Team bei Ratiopharm Ulm gastiert.

Danach geht es in den verbleibenden Trainingseinheiten an den letzten Feinschliff. Crailsheims Headcoach Tuomas Iisalo wird weiter an der Grundstruktur der Mannschaft arbeiten. Stichworte wie „offenes Penetrieren in die Zone und zum Korb“ oder die Abstimmung in der Defense dürften dabei wesentliche Inhalte sein.

Merlins gegen Frankfurt: Madgen (11 Punkte/7 Rebounds), Turner (12/7 Assists), Herrera (2), Wysocki (11/7 Rebounds), Neumann (7), Ferner (3), Cuffee (9/5 Rebounds), Lawson (7), Gay (5/7 Rebounds).