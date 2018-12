Pro B Mehraufwand zahlt sich für Elchinger Basketballer nicht aus

Elchingen / seb

Vor einer Woche noch hatten die Elchinger Basketballer das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen dominiert, nun kassierte das Pro-B-Team von Trainer Pero Vucica beim schnellen Wiedersehen am Samstag eine 85:98-Niederlage. Die war durchaus verdient, wie Sportdirektor Dario Jerkic einräumte: „Wir haben die Rebounds nicht kontrolliert und schlecht geworfen.“

Dabei waren die Elche sogar einen Tag früher angereist, um ausgeruht in die Partie zu gehen. Doch der Mehraufwand und die zusätzlichen Kosten spiegelten sich nicht in der Leistung der Spieler wider. Das wiederum ärgert Jerkic, der deshalb mit einigen Akteuren in der nächsten Zeit ein Gespräch führen will: „Manche müssen sich fragen, was sie wollen.“ Daran, dass die Mannschaft über genügend Qualität verfügt, zweifelt Jerkic nicht. Nur rufen die Spieler ihr Können nicht konstant ab. „Deshalb müssen wir mit den Spielern reden.“

Diese Inkonstanz zeigte sich auch in Leverkusen. „Wir haben zwei Viertel dominiert“, sagte Jerkic. Allerdings verlor sein Team auch das zweite (13:29) und vierte Viertel (26:35) deutlich. Beim Tabellenführer konnten sich die Elche nach einem ausgeglichenen Start (14:13) Mitte des ersten Viertels auf 22:13 absetzen. „Dann haben wir falsch reagiert und wollten den Vorsprung verwalten“, so Jerkic.

Bayer nutzt Fehler eiskalt aus

Leverkusen nutzte das zögerliche Verhalten aus und kam Viertel übergreifend zu einem 10:0-Lauf. Damit nicht genug. Bis auf 46:28 zog das Team von Trainer Hansi Gnad davon, mit einem 7:0-Lauf kurz vor der Pause konnten die Gäste den Halbzeit-Rückstand noch einigermaßen erträglich gestalten (35:46).

Als beide Mannschaften wieder auf dem Feld waren, setzte sich das Auf und Ab fort. Mit Dreiern von Edin Alispahic und Colton Ray legten der Meister stark los, dann übernahm Jere Vucica das Kommando und brachte ebenfalls per Distanzwurf seine Mannschaft auf 57:58 heran. Mit einem 59:63 gingen die Elche dann ins letzte Viertel, in dem sie die Partie lange offen gestalteten.

Zweieinhalb Minuten vor Schluss war bei einem 73:79-Rückstand noch alles drin. „Dann haben wir aber völlig den Faden verloren“, berichtet Jerkic: „Da müssen wir noch einmal nacharbeiten.“ Statt ruhig weiterzuspielen, nahmen sich die Spieler völlig überhastete Würfe. Leverkusen nutzte diese Undiszipliniertheit eiskalt aus, bestrafte die Elchinger Fehler und nahm erfolgreich Revanche für das Debakel in der Brühlhalle.

Punkte Elchingen: Vucica 24,

Ray-St.Cyr 20, Fekete 9, Butler 7,

Petric 7, Alispahic 7, Oldham Jr. 4,

Sauer 4, Kuhn 3.