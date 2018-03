ProA Kinder freuen sich aufs Basketball

Ehingen / hel

Wenn am Samstag ab 19 Uhr der Sprungball zum Duell zwischen dem Team Ehingen Urspring und Phoenix Hagen in der 2. Basketball-Bundesliga fliegt, dann dürfte fast jeder der 1439 Sitzplätze besetzt sein. Durch die Aktion „Wirmachendiehüttevoll“ der Sponsoren Erdgas Südwest, der Spedition Denkinger und der

SÜDWEST PRESSE wurden 600 Karten verteilt. Und zwar vor allem an die Menschen, denen unsere Zukunft gehört. „Wir laufen Gefahr, ausverkauft zu sein“, witzelt Teammanager Nico Drmota; das Feedback, das ihn erreicht hat, sei durchweg positiv. Kinder an sämtlichen Schulen, im Jugendhaus, in der Behindertenwerkstatt und beim Kinderschutzbund hätten sich sehr über die Ticketspende gefreut.

Wer jetzt noch schnell zu Karten kommen will, sollte in der SWP-Geschäftsstelle am Marktplatz nachfragen – heute gibt es ein letztes Mal 50 Eintrittkarten für das ProA-Spiel. Oder über das Online-Portal „ticketmaster.de“ unter Team Ehingen Urspring buchen. „Es könnte sein, dass an der Abendkasse keine Tickets mehr übrig sind“, betont Drmota. Auch die Spieler wissen von der Aktion und seien „heiß“ auf das Spiel und die Stimmung.