Ein klassisches „Vier-Punkte-Spiel“: Die Merlins empfangen das Tabellenschlusslicht. Am Mittwochabend können sich die Crailsheimer Luft verschaffen in der Tabelle.

Ein Blick auf die Tabelle macht die Bedeutung der Partie unmissverständlich deutlich. Die Hakro Merlins, mit derzeit 10 Punkten im Klassement geführt, könnten im Erfolgsfall einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Die Gäste aus Bremerhaven würden, sofern sie als Sieger zum Duschen gingen, nach Pluspunkten zu ihren Widersachern aufschließen.

Das Team von Headcoach Tuomas Iisalo zeigte in den letzten Wochen gute Leistungen, verlor gegen Bonn auf den letzten Drücker sehr knapp und unglücklich (87:88) und machte auch in Ulm (Endstand: 99:87) nach verschlafenem Start ein sehenswertes Spiel.

Crailsheim BBL: Crailsheim Merlins verlieren nach schwachem ersten Viertel Die Hakro Merlins Crailsheim verlieren bei Ratiopharm Ulm mit 87:99. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison ist ein schlechter Start maßgeblich dafür verantwortlich.

Die Statistiken dieser Saison sprechen für die Hausherren. Crailsheim wirft im Schnitt mehr Punkte (81,7/79,5), hat bessere Quoten aus dem Feld (47,2/46,5 Prozent) und trifft besser von der Dreierlinie (37,7/36,4 Prozent). Freiwurf-Quote und Assists fallen beim Schlusslicht besser aus.

„Natürlich ist es ein wichtiges Spiel gegen Bremerhaven – für beide Seiten“, betont Ingo Enskat, Crailsheims Sportlicher Leiter. „Beide Mannschaften stecken im Tabellenkeller. Wir könnten uns im Erfolgsfall etwas Luft verschaffen“, führt er weiter aus.

„Hinterher ist man immer schlauer“, erklärt Enskat auf die Frage, ob es für die Merlins vielleicht ein kleiner Vorteil sein könnte, dass die Gäste am Montag erst in Bamberg (100:74) ran mussten.

BBL Bamberg schlägt Bremerhaven klar - Siebter Sieg in Serie Brose Bamberg hat in der Basketball-Bundesliga den siebten Sieg in Serie eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Federico Perego gewann ihr Heimspiel gegen die ...

„Viel wichtiger ist für mich der Heimvorteil. Wir brauchen definitiv einen besseren Start als zuletzt gegen Ulm.“ In dasselbe Horn stößt Coach Tuomas Iisalo: „Wir waren dort langsam, passiv und einfach nicht bereit. Das ist insofern ärgerlich, weil es uns in den folgenden Vierteln der Partie gelungen ist, mit einem sehr guten Team auf Augenhöhe zu agieren.“

Kein Unbekannter ist Gästecoach Michael Mai für die Crailsheimer. In der letzten Runde traf er mit seinem damaligen Team aus Karlsruhe auf die Korbjäger aus Hohenlohe. Ingo Enskat: „Er hat einen tollen Job gemacht, grundsolide, einer, der das Trainerhandwerk beherrscht.“

Ein Rückblick auf das Hinspiel (93:80 für Bremerhaven), gleich am ersten Spieltag der BBL-Saison, fördert sicherlich nicht allzu viele relevante Erkenntnisse zutage. Zuviel hat sich seitdem insbesondere bei den Gästen getan. „Unsere Leistung war damals jedenfalls enttäuschend“, erinnert sich Ingo Enskat.

Grund genug, es heute besser zu machen, für das Team rund um Spielmacher Frank Turner. „Ich bin sicher: Jeder Spieler wird bereit sein. Von Anfang an. Jeder Spieler weiß um die Bedeutung der Partie und wird positiv motiviert sein. Trotzdem sollte man das Spiel nicht überthematisieren. Schließlich wird es danach noch weitere zehn Begegnungen geben.“ Personell steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Philipp Neumann.

Die Eisbären aus Bremerhaven haben sich den Verlauf der bisherigen Saison wahrlich anders vorgestellt. Drei Coaches, diverse Personalwechsel im Kader und eine Serie von 16 Niederlagen in Folge: Viel schlimmer hätte es nicht kommen können. Dennoch hat das Schlusslicht bei der Enge im Tabellenkeller immer noch Chancen, die Klasse zu halten. Der knappe Sieg gegen Jena (76:74) am 9. März machte den Nordlichtern wieder Mut, die Herkulesaufgabe doch noch zu stemmen. Die weiteren Siege datieren aus der Anfangsphase der Saison und wurden in Jena und Gießen sowie gleich am ersten Spieltag gegen die Hakro Merlins Crailsheim eingefahren.

Nach Arne Woltmann und Dan Panaggio, der bei den Nordlichtern als Mitgesellschafter, Berater und Sportdirektor eingestiegen war, steht mit Michael Mai jetzt der dritte Coach in der laufenden Saison am Ruder. Über die Stationen Magdeburg, Hannover und Kirchheim schaffte er den Sprung ins Trainergeschäft, wurde 2017 Cheftrainer bei Pro-A-Aufsteiger PS Karlsruhe Lions und führte das Team ins Halbfinale.

„Wir müssen in Crailsheim von Anfang an mit mehr Energie spielen. Unsere Verteidigung war am Montag in Bamberg eine Katastrophe, die muss besser sein am Mittwoch,“ betont Gästetrainer Michael Mai. Beste Werfer der Eisbären waren Keith Benson (20 Punkte), Durrell Summers (11) und Anthony Canty (10), während ihr Topschütze Chris Warren mit 2 Punkten eher unauffällig blieb.

„Für beide Mannschaften wird das Spiel besonders wichtig sein. Aus diesem Grund erwarten wir einen spannenden Abstiegskampf“, erklärt Kjell Veith, bei den Eisbären für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Der Sieg gegen Jena hat der Mannschaft neuen Schwung gegeben. Sie muss von Anfang an konzentriert agieren, um den wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt zu holen.“

Info. Hakro Merlins Crailsheim –

Eisbären Bremerhaven, 20. März,

18.30 Uhr, Arena Hohenlohe Ilshofen

Das könnte dich auch interessieren:

Fußball-Oberliga TSV Ilshofen verliert gegen kompakte Bahlinger Der TSV Ilshofen hält gegen das Topteam des Bahlinger SC zwar gut mit. Jedoch gewinnen die Gäste verdient mit 2:0.

Euroleague Niederlage in Piräus: Bayern-Basketballer chancenlos Die Basketballer des FC Bayern München haben im Kampf um die Playoffs der Euroleague einen Rückschlag erlitten.